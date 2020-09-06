Футболист "Металлиста" сделал предложение девушке перед игрой: видео

Перед матчем-открытием нового сезона Первой лиги в Харькове между местным "Металлистом 1925" и тернопольской "Нивой" (1:1) состоялось незаурядное событие. 30-летний полузащитник хозяев поля Антон Савин, встав на колено, сделал предложение руки и сердца своей девушке Лиле.

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Собственно, Антону даже ничего говорить не пришлось, ведь на его футболке большими буквами было написано: "Ли, ты выйдешь за меня замуж?" Жгучая брюнетка, для которой такой поворот событий явно стал сюрпризом, все-таки собрала эмоции в кучу и ответила: "Да!"

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Смотрите, как Антон Савин делал предложение любимой

"Я давно планировал сделать своей возлюбленной предложение, ждал, когда болельщики придут на стадион, чтобы это было атмосфернее. Пытался все сделать так, чтобы она об этом не догадалась. Как видите, получилось! Если бы сегодня зрителей на стадион все же не пустили, это было иначе, возможно, в ресторане или в парке возле колеса обозрения", – признался после матча Антон Савин официальному сайту "Металлиста 1925"

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Ранее мы писали, что Джорджина Родригес заинтриговала подписью к фото с Криштиану Роналду. Поклонники пары считают, что вскоре должна состояться свадьба.

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