Українська
$ 27,69
32,73
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Футболист "Металлиста" сделал предложение девушке перед игрой: видео

6 сентября, 17:01

Олег Люлька Олег Люлька

Полузащитник Антон Савин оригинально позвал замуж свою возлюбленную. Жгучая брюнетка Лилия ответила согласием

Перед матчем-открытием нового сезона Первой лиги в Харькове между местным "Металлистом 1925" и тернопольской "Нивой" (1:1) состоялось незаурядное событие. 30-летний полузащитник хозяев поля Антон Савин, встав на колено, сделал предложение руки и сердца своей девушке Лиле.

Реклама

Читайте также: Слезы Зинченко, танцы под Брежневу и необъятный торт: видео свадьбы Влады Седан и футболиста

Собственно, Антону даже ничего говорить не пришлось, ведь на его футболке большими буквами было написано: "Ли, ты выйдешь за меня замуж?" Жгучая брюнетка, для которой такой поворот событий явно стал сюрпризом, все-таки собрала эмоции в кучу и ответила: "Да!"

Реклама

Смотрите, как Антон Савин делал предложение любимой

"Я давно планировал сделать своей возлюбленной предложение, ждал, когда болельщики придут на стадион, чтобы это было атмосфернее. Пытался все сделать так, чтобы она об этом не догадалась. Как видите, получилось! Если бы сегодня зрителей на стадион все же не пустили, это было иначе, возможно, в ресторане или в парке возле колеса обозрения", – признался после матча Антон Савин официальному сайту "Металлиста 1925"

Читайте также: Сексуальная легкоатлетка Марина Бех отпраздновала бумажную свадьбу с мужем-пловцом

Ранее мы писали, что Джорджина Родригес заинтриговала подписью к фото с Криштиану Роналду. Поклонники пары считают, что вскоре должна состояться свадьба.

Реклама

Смотрите закулисье свадьбы года в украинском футболе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков свадьба футболист предложение Металлист 1925 Антон Савин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги Европы
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги ЕвропыФутбол
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер Месси
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер МессиФутбол
"Богиня в красном": у подписчиков жены Степаненко отобрало дар речиФутбол
Величайшее предательство в истории футбола: Месси согласовал контракт на 700 миллионов
Величайшее предательство в истории футбола: Месси согласовал контракт на 700 миллионовФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять