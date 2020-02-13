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Футболист напал на болбоя за выброшенную с поля бутсу

13 февраля, 18:18

Позже, игрок был удален за неспортивное поведение

В матче тунисского первенства между командами "Хаммам-Лиф" и "Бизертен" красную карточку получил защитник "Бизертена" Мохамед-Хабиб Йекен. При счете 1:1 он потерял бутсу, которая оказалась рядом болбоем. Тот подхватил ее и швырнул на домашние трибуны. Йекен явно не оценил действий юноши, подбежав к нему и повалив на землю.

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Такая провокация сработала – игрок "Бизертена" получил красную карточку, а его команда потерпела поражение – 2:1.

Кстати, "Дибалу" из "Шахтера" зовут в американский футбол – неожиданный вариант для восходящей звезды. По данным СМИ, Владислава Вакулу хотел бы заполучить один из клубов Североамериканской лиги.

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Также мы рассказывали, что после матча с китайцами тренер "Днепра" заявил, что его команда подхватила вирус. Дмитрий Михайленко заявлением по окончании игры с "Чанчунь Ятай" заставил напрячься болельщиков своей команды.

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драка футбол болбой

Источник: Сегодня|Спорт

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