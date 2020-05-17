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Лидер "Баварии" Томас Мюллер после замены дал своему тренеру пинок под зад

17 мая, 23:22

Олег Люлька

Знаменитый футболист во время пандемии придумал необычную альтернативу традиционному рукопожатию

Форвард "Баварии" Томас Мюллер пошутил над главным тренером мюнхенской команды Хансом-Дитером Фликом во время выездного матча с берлинским "Унионом". Напомним, "Бавария" обыграла "Унион" 2:0. Нападающего заменили на 89-й минуте встречи, после чего Мюллер не стал обмениваться традиционным рукопожатием с Фликом, придерживаясь социальной дистанции. А в шутку дал ему пинок под зад. Момент попал в телетрансляцию.

Болельщики после случившегося пребывают в легком недоумении. "Одно дело, если бы Мюллер так пошутил с другим футболистом. Но по отношению к главному тренеру – это перебор. Как бы теперь Флик не пошутил и не отправил Томаса в дубль "Баварии", – пишут в соцсетях фанаты мюнхенского клуба.

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Ранее в Германии футболист не стал соблюдать дистанцию при праздновании гола, поцеловав одноклубника. Тренер "Герты" назвал случившееся эмоциями, а в Немецкой футбольной лиге объяснили, почему не будет наказания.

Также мы писали, что в Беларуси футболист разрыдался после того, как его заменили. 21-летний полузащитник Василий Совпель не смог сдержать своих эмоций, когда тренер убрал его с поля.

Смотрите, как забивает Томас Мюллер

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чемпионат Германии Бавария Томас Мюллер Ханс-Дитер Флик

Источник: Сегодня|Спорт

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