Футболист против фаната: игрок "Тоттенхэма" рванул с поля на трибуны, чтобы заступиться за своего брата

Полузащитник Эрик Дайер стал героем соцсетей после матча своей команды с "Норвичем" в Кубке Англии

У полузащитника Эрика Дайера после вылета его "Тоттенхэма" из Кубка Англии случился конфликт с фанатом прямо на трибунах лондонского стадиона. Напомниим, "Тоттенхэм" проиграл "Норвичу" по пенальти и выбыл из турнира на стадии 1/8 финала. При этом Дайер свой 11-метровый реализовал.

Видео, появившееся в соцсетях, запечатлело, как Эрик Дайер прямо с поля рванул на 20-й ряд трибун, переступая через сидения, чтобы разобраться с одним из болельщиков. И быть бы боксерскому бою, если бы разъяренного футболиста не остановили другие фанаты и стюарды.

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По данным британских СМИ, Эрик Дайер отправился на трибуны, чтобы защитить своего брата. Как оказалось, болельщик, находившийся рядом с родственником футболиста по ходу матча, принялся оскорблять Эрика. Брат игрока это не стерпел, и между ними завязалась драка.

Увидев с поля, что его родственника на трибунах обижают, 26-летний Эрик Дайер ринулся на выручку со словами: "Он мой брат!". Сейчас этот инцидент расследует Футбольная ассоциация Англии.

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"Я думаю, что Эрик Дайер сделал то, что не должен делать настоящий профессионал, но то, что сделает каждый на его месте, – заявил после игры главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. – Этот человек оскорбил Эрика, его младший брат тоже не был доволен ситуацией. После поражения Дайер был не в настроении"

Смотрите, как забивает Эрик Дайер

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