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Проклятие Моуринью: обнародована разгадка сенсационного вылета "Тоттенхэма" из Кубка Англии

5 марта, 09:01

Юрков Богдан

Португальский тренер просто обречен на поражение, если дело доходит до серии пенальти

Драматический вылет "Тоттенхэма" в 1/8 финала Кубка Англии от "Норвича" – худшей команды Премьер-лиги – подтвердил действие проклятия главного тренера "шпор" Жозе Моуринью, связанного с пенальти. Напомним, команда "Особенного" проиграла "канарейкам" именно в серии 11-метровых после того, как игровое время завершилось вничью 1:1. Ну не дано Жозе побеждать по пенальти, и все тут!

Как сообщает аналитический ресурс Opta, будучи тренером клубов английской Премьер-лиги, Жозе Моуринью проигрывал в каждом из семи случаев, когда его команды принимали участие в серии пенальти. В частности, португальский специалист потерпел пять поражений с "Челси" и по одному разу – с "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом". Таким образом, когда дело доходит до послематчевой "лотереи", Жозе попросту обречен на поражение.

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Ранее мы рассказывали, что Моуринью постригся под ноль, закосив под Гвардиолу.Но, как видим, фарта это главному тренеру "Тоттенхэма" не добавило.

Смотрите, как "Тоттенхэм" с Моуринью проиграл в Лиге чемпионов "Лейпцигу"

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Жозе Моуринью Тоттенхэм пенальти Кубок Англии Норвич

Источник: Сегодня|Спорт

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