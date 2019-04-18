Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Футболист травмировал партнера по команде во время замены: ткнул пальцем в глаз

Сегодня, 11:05

Во время поединка второго дивизиона чемпионрата Швеции футболист получил травму глаза, выходя на замену, и сразу покинул поле

Футболист травмировал партнера по команде во время замены
Футболист травмировал партнера по команде во время замены.

Курьезный эпизод произошел во время матча во втором дивизионе чемпионата Швеции по футболу. Защитник "Дегерфорса" Матиас Эзгун в матче с "Эстером" (1:1) во втором тайме заменил форварда Алекса Линдаля. Уходя с поля, Линдель случайно попал своему партнеру пальцем в глаз. Эзгун из-за травмы глаза был вынужден тут же попросить обратную замену. О степени серьезности травмы футболиста пока не сообщается.

Напомним, что на днях жуткую травму получил вратарь во время матча 1/4 финала африканской Лиги чемпионов "Видад" (Марокко) – "Хоройя" (Гвинея) (5:0). Сенегальский голкипер гостей Карим Ндиайе столкнулся со своим партнером по команде Бубакаром Самассеку и получил двойной перелом ноги.

Недавно американскую фигуристку обвинили в умышленном нанесении травмы сопернице. Мэрайя Белл ударила Лим Юн Су коньком по ноге во время тренировочных прокатов перед короткой программой на ЧМ-2019.

А самый дорогой футболист в истории рассказал, как проплакал дома два дня после повреждения. Неймар рассказал о двух днях в слезах после того, как повторно травмировал кость на правой ноге и выбыл из строя.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег травма, чемпионат Швеции

Вы сейчас просматриваете новость " Футболист травмировал партнера по команде во время замены: ткнул пальцем в глаз". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

Зеленский признался, какую цену заплатил за политику

Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему

Жена Мандзюка снялась в откровенной фотосессии

Недетский скандал: НАБУ завело дело на Матиоса и Луценко

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Самые актуальные платья сезона весна-лето 2019

Самые актуальные образы для городских модниц

Онлайн матча Лиги чемпионов "Ювентус" – "Аякс" – 1:2: три гола и четыре VAR

16 апреля, 23:00

Текстовая трансляция с фото и видеоповторами голов матча 1/4 финала ЛЧ

Онлайн матча "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов – 3:0

16 апреля, 22:18

Текстовая трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Барселоне

Где смотреть матч "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов

16 апреля, 21:45

Список трансляций ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Жена динамовского форварда показала свое фото с ограничением 18+

15 апреля, 12:34

Возлюбленная нападающего Франа Соля рассекретила кадры своего досуга в украинской столице

Джеймс открыл дверь динозаврам и оленям: старт плей-офф НБА

15 апреля, 12:13

Чемпионские перстни второй год кряду сулят "Голден Стейт Уорриорз" со Стефеном Карри

Коболев раскрыл тайну: настоящая цена добычи газа Украины

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

Премьер Словении прокомментировал кандидатуру Зеленского