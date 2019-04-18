Футболист травмировал партнера по команде во время замены: ткнул пальцем в глаз

Во время поединка второго дивизиона чемпионрата Швеции футболист получил травму глаза, выходя на замену, и сразу покинул поле

Футболист травмировал партнера по команде во время замены.

Курьезный эпизод произошел во время матча во втором дивизионе чемпионата Швеции по футболу. Защитник "Дегерфорса" Матиас Эзгун в матче с "Эстером" (1:1) во втором тайме заменил форварда Алекса Линдаля. Уходя с поля, Линдель случайно попал своему партнеру пальцем в глаз. Эзгун из-за травмы глаза был вынужден тут же попросить обратную замену. О степени серьезности травмы футболиста пока не сообщается.

Напомним, что на днях жуткую травму получил вратарь во время матча 1/4 финала африканской Лиги чемпионов "Видад" (Марокко) – "Хоройя" (Гвинея) (5:0). Сенегальский голкипер гостей Карим Ндиайе столкнулся со своим партнером по команде Бубакаром Самассеку и получил двойной перелом ноги.

Недавно американскую фигуристку обвинили в умышленном нанесении травмы сопернице. Мэрайя Белл ударила Лим Юн Су коньком по ноге во время тренировочных прокатов перед короткой программой на ЧМ-2019.

А самый дорогой футболист в истории рассказал, как проплакал дома два дня после повреждения. Неймар рассказал о двух днях в слезах после того, как повторно травмировал кость на правой ноге и выбыл из строя.

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