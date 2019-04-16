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Вратарь получил жуткую травму, столкнувшись с партнером: видео не для слабонервных

Сегодня, 10:51

Клуб продлил контракт с футболистом на три года в качестве жеста доброй воли

Матч 1/4 финала африканской Лиги чемпионов "Видад" (Марокко) – "Хоройя" (Гвинея) (5:0) был омрачен жуткой травмой одного из футболистов. Сенегальский голкипер гостей Карим Ндиайе столкнулся со своим партнером по команде Бубакаром Самассеку и получил тяжелую травму. В этом эпизоде оба футболиста не добрались до мяча, и соперникам удалось забить гол после их столкновения. Позднее оказалось, что у него двойной перелом ноги.

В воскресенье футболист перенес операцию в Рабате. Контракт 34-летнего голкипера истекал в конце сезона, но клуб продлил соглашение с ним на три года в качестве жеста доброй воли.

Ранее мы писали про грубость в чемпионате Украины в стиле Ярмоленко: игрок "Львова" повторил прием экс-звезды "Динамо". Владислав Приймак зарядил по ногам форварду "Александрии" Виталию Пономарю.

Также мы сообщали, что команду экс-динамовца забросали камнями собственные болельщики. Инцидент произошел перед началом матча Кубка Либертадорес.

Кстати, в той же Бразилии полиция применила слезоточивый газ, чтобы успокоить футболистов. Матч 1/2 финала чемпионата штата Гояс завершился массовой дракой игроков.

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Тег видео, травма, футболист, Лига чемпионов

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СЭ

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