Футболист упал в двухметровый ров, празднуя гол в Лиге Европы

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы в группе А АЕК – "Цюрих" произошел курьезный случай. Полузащитник "Цюриха" Бенджамин Кололли стал автором единственного гола встречи, отличившись с пенальти на 61-й минуте.

Забитый гол игрок решил отпраздновать со своими болельщиками, но не учел, что матч выездной и он не знаком с конструкцией стадиона. В итоге, успешно перепрыгнув рекламные щиты, он пересек ограждение и упал в ров около трибун глубиной примерно на два метра вниз. К счастью, игрок не получил травмы – он доиграл матч до финального свистка.

