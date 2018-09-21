Футболист упал в двухметровый ров, празднуя гол в Лиге Европы

Сегодня, 22:11

Курьезный эпизод случился во время поединка "Цюриха" против АЕКа


В матче первого тура группового этапа Лиги Европы в группе А АЕК – "Цюрих" произошел курьезный случай. Полузащитник "Цюриха" Бенджамин Кололли стал автором единственного гола встречи, отличившись с пенальти на 61-й минуте.

Забитый гол игрок решил отпраздновать со своими болельщиками, но не учел, что матч выездной и он не знаком с конструкцией стадиона. В итоге, успешно перепрыгнув рекламные щиты, он пересек ограждение и упал в ров около трибун глубиной примерно на два метра вниз. К счастью, игрок не получил травмы – он доиграл матч до финального свистка.

Такие рвы делают на стадионах, чтобы исключить выбегание фанатов на футбольное поле. Тем не менее, иногда болельщик в порыве страсти случайно падают туда и наносят себе увечья, как это случилось несколько лет в Амстердаме, а затем повторилось в Москве.

Киевское "Динамо" стартовало Лиге Европы ничьей с "Астаной" – 2:2. Команда Хацкевича дважды выходила вперед в матче, но упустила преимущество на пятой компенсированной минуте.

Напомним, что в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с немецким "Хоффенхаймом". Поединок прошел в Харькове на стадионе "Металлист" и завершился со счетом 2:2. Интересно, что "горнякам" два раза пришлось отыгрываться.
футбол, Лига Европы, цюрих, АЕК Кипр

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Источник:

isport.ua

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