Футболист упал в двухметровый ров, празднуя гол в Лиге Европы

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы в группе А АЕК – "Цюрих" произошел курьезный случай. Полузащитник "Цюриха" Бенджамин Кололли стал автором единственного гола встречи, отличившись с пенальти на 61-й минуте.

Забитый гол игрок решил отпраздновать со своими болельщиками, но не учел, что матч выездной и он не знаком с конструкцией стадиона. В итоге, успешно перепрыгнув рекламные щиты, он пересек ограждение и упал в ров около трибун глубиной примерно на два метра вниз. К счастью, игрок не получил травмы – он доиграл матч до финального свистка.

E questo? Come diavolo fate a non amare l'Europa League, ditemelo che proprio non riesco a capacitarmene #europaleague pic.twitter.com/ixPhst19Nr — Paolo Vigo (@Pagolo) 20 сентября 2018 г.

Такие рвы делают на стадионах, чтобы исключить выбегание фанатов на футбольное поле. Тем не менее, иногда болельщик в порыве страсти случайно падают туда и наносят себе увечья, как это случилось несколько лет в Амстердаме, а затем повторилось в Москве.

Киевское "Динамо" стартовало Лиге Европы ничьей с "Астаной" – 2:2. Команда Хацкевича дважды выходила вперед в матче, но упустила преимущество на пятой компенсированной минуте.

Напомним, что в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с немецким "Хоффенхаймом". Поединок прошел в Харькове на стадионе "Металлист" и завершился со счетом 2:2. Интересно, что "горнякам" два раза пришлось отыгрываться.