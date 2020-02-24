Футболист заработал удаление до дебюта за новую команду

Болгарский футболист так и не смог дебютировать в новой команде

Новичок итальянской "Пескары" болгарский нападающий Валерий Божинов был удален со скамейки запасных в матче 25-го тура второй лиги Италии против "Кротоне" (1:4). 26-й минуте встречи Божинов выбежал на поле со скамейки запасных, выражая недовольство решением арбитра Ивана Робилотты. Тот предъявил футболисту прямую красную карточку.

Таким образом, Божинов заработал удаление в составе "Пескары" прежде, чем дебютировал за команду в официальном матче.

Болгарский футболист, в карьере которого были выступления за такие клубы как "Лечче", "Парма", "Фиорентина", "Ювентус", "Спортинг" и "Манчестер Сити", в феврале 2020 года заключил контракт с "Пескарой" из Серии В.

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