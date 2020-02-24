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Матч Лиги Европы в Италии могут провести без зрителей из-за коронавируса

24 февраля, 16:42

Эпидемия смертельного вируса парализовала Италию

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским "Интером" и болгарским "Лудогорцем", который состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" 27 февраля, может пройти при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса, накрывшей Италию. Напомним, в первом матче "Интер" одержал победу со счетом 2:0.

Из-за коронавируса на выходных отменил практически все матчи Серии А, в том числе и матч "Интера" против "Сампдории", а также около 40 матчей любительских чемпионатов.

Сейчас клуб ведет переговоры с правительством страны и представителями УЕФА касательно матча с "Лудогорцем". Сообщается, что из Болгарии должны были приехать около 600 болельщиков.

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Также под вопросом проведение следующего матча чемпионата Италии между "Интером" и "Ювентусом". В этой встрече должны сойтись лидеры Серии А и такой матч никак нельзя провести при пустых трибунах.

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Напомним, Италия больше всех пострадала от коронавируса среди европейских стран. Количество заразившихся растет с геометрической прогрессией. Как сообщает Euronews, после решения итальянских властей изолировать 10 городов, где был зафиксирован коронавирус, люди в панике скупают продукты и предметы первой необходимости.

В Милане остановил работу знаменитый театр "Ла Скала", Модельер Джорджо Армани на неделю закрыл свои офисы, а также фабрики в Ломбардии, Эмилии-Романье, Венето, Трентино-Альто-Адидже и Пьемонте.

Смотрите, как "Интер" играет в чемпионате Италии:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Лига Европы Интер Италия коронавирус Лудогорец

Источник: Сегодня|Спорт

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