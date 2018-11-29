Футболиста "ПСЖ" во время матча Лиги чемпионов обокрали на 600 тысяч евро

Сегодня, 17:16

Дом форварда парижан Чупо-Мотинга был ограблен во время игры Лиги чемпионов

Эрик Чупо-Мотинг меняет Кавани во время игры &quot;ПСЖ&quot; - &quot;Ливерпуль&quot;. Фото AFP
Эрик Чупо-Мотинг меняет Кавани во время игры "ПСЖ" - "Ливерпуль". Фото AFP

Во время одного из вчерашних матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов в Париже состоялось дерзкое ограбление дома камерунского футболиста Эрика Чупо-Мотинга, который перебрался в столицу Франции из английского "Сток Сити" летом 2018 года, а до этого выступал с нашим Евгением Коноплянкой в "Шальке".

В то время, как "ПСЖ" добывал победу в матче с "Ливерпулем" (2:1, видео голов), грабители, по информации французских СМИ, пробрались в дом через окно. Они вынесли ювелирные украшения и другие ценные вещи. В это время в доме Чупо-Мотинга находилось много недавно приобретенных рождественских подарков.

Общая сумма ущерба, которую понес 29-летний футболист, составляет около 600 тысяч евро. Парижская полиция открыла уголовное дело.

Чупо-Мотинг в игре с "Ливерпулем" вышел на замену на 65-й минуте вместо Эдинсона Кавани уже при счете 2:1. А погоду в матче сделали еще в первом тайме Бернат и Неймар, ставший лучшим бразильским бомбардиром Лиги чемпионов. На его счету – 31 гол, а у знаменитого Кака, выступавшего за "Милан" и "Реал", осталось 30 мячей.
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Сегодня|Спорт

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