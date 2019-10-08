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На Прикарпатье во время футбольного матча болельщик избил судью

8 октября, 16:45

Хулигану грозит штраф или арест на срок до шести месяцев

/ Фото: Pixabay

В райцентре Городенка, что на Прикарпатье, во время футбольного матча "Пробой" – ФК "Карпаты" болельщик избил судью. Об этом сообщают в полиции.

Следователи выехали на место происшествия и установили, что житель Городенки, 1956 года рождения, нанес телесные повреждения 23-летнему судье, жителю Калуша.

Пострадавшего осмотрели медики и оказали помощь: у него ушибы в области головы. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Хулигану грозит штраф от 500 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или же ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее во Львове неизвестные избили водителя маршрутного автобуса. Инцидент произошел 22 апреля около 20:00 на улице Стрыйской, после матча на стадионе "Арена Львов".

Ранее в Ивано-Франковске, а также на трассе возле Львова произошли стычки между фанатами львовской футбольной команды "Карпаты" и полицией. Последние пытались защитить футболистов "Карпат" от разъяренной толпы фанатов.

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футбол избил судья Прикарпатье Ивано-Франковск

Источник: Сегодня

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