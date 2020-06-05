Футболистов немецкого клуба оштрафовали за вызов на дом парикмахера

Игроков дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо и Мануэля Аканджи наказали за нарушение карантина. Накануне футболисты сделали себе стрижки, вызвав на дом парикмахера, который был без средств защиты в виде масок и перчаток. В клубе решили игроков не наказывать, а вот Немецкая футбольная лига такое поведение не одобрила и оштрафовала футболистов.

Ранее мы писали, что в Германии футболистов не будут наказывать за поддержку погибшего от рук полицейского в США. В Бундеслиге даже обещают поощрять такие действия игроков – их приравняли к борьбе против расизма.

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Также мы писали, что вундеркинд из "Боруссии" установил новый рекорд чемпионата Германии. Английский футболист забил 30 голов в Бундеслиге раньше всех.

Добавим, что легендарный форвард "Реала" может возглавить бывший клуб Коноплянки. Немецкий клуб не может выиграть в чемпионате 11 матчей подряд.

Смотрите, как "Боруссия" програла "ПСЖ" и вылетела из Лиги чемпионов:

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