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Вундеркинд из "Боруссии" установил новый рекорд чемпионата Германии

1 июня, 10:21

Александр Трикиша Александр Трикиша

Английский футболист забил 30 голов в Бундеслиге раньше всех

В матче 29-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" одержала разгромную победу над "Падерборном" в гостях (6:1), а главным героем встречи стал хавбек Джейдон Санчо. Английский футболист оформил первый в карьере хет-трик, благодаря чему ему удалось достигнуть отметки в 30 голов в Бундеслиге.

Таким образом, Санчо стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, поку покорилась отметка в 30 мячей. Сделал он это в возрасте 20 лет и 67 дней.

Ранее самым молодым игроком Бундеслиги, которому покорился рубеж в 30 голов, являлся Кай Хаверц из "Байера" – 20 лет и 270 дней. К слову, Хаверц является лучшим бомбардиром в возрасте до 21 года.

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В текущем чемпионате Германии Санчо сыграл 27 встреч, забил 17 мячей и отдал 16 результативных пасов. "Боруссия" занимает второе место в турнирной таблице, отставая на семь очков с "Баварией".

Напомним, что звездному футболисту за надпись в поддержку убитого Флойда показали желтую карточку. Судья матча "Падерборн" – "Боруссия" расценил действия Джейдона Санчо как неспортивное поведение.

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чемпионат Германии Боруссия Дортмунд Джейдон Санчо

Источники: Сегодня|Спорт , Livesport.ru

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