Футболисты "Севильи" устроили оголенную вечеринку с девушками: смотрите удаленные фото

Игроки "Севильи" нарушили правила протокола безопасности, разработанного испанскими футбольными властями для возобновления чемпионата страны по футболу. Лукас Окампос, Франко Васкес, Люк де Йонг и Эвер Банега приняли участие в домашней вечеринке. Жена Банеги опубликовала в соцсетях несколько фото, которые потом быстро удалила. Но было поздно – они уже разошлись по Сети.

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В целом, в вечеринке участвовало 12 человек. Некоторые девушки были в коротких шортиках и топах, а футболисты – в одних трусах. Виной тому была высокая температура воздуха – "плюс 37".

Отмечается, что за эту запрещенную вечеринку, во время которой молодые люди курили кальян, "Севилью" может наказать руководство испанской футбольной Ла Лиги. В свою очередь, клуб может наказать финансово игроков – сообщает издание Marca.

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Напомним, чемпионат Испании по футболу возобновится 8 июня. "Настало время вернуться ко многим повседневным делам. Среди них – чемпионат по футболу", – заявил председатель правительства Испании Педро Санчес.

Отметим, что последний матч в Ла Лиге был сыгран еще 10 марта – "Реал Сосьедад" со счетом 2:1 обыграл "Эйбар". На момент остановки соревнований лидером турнирной таблицы чемпионата Испании являлась "Барселона" Лионеля Месси, в 27 матчах набравшая 58 очков. На два очка от каталонского клуба отставал "Реал", на третьем месте идет "Севилья" (47 пунктов).

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