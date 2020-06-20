Футболисты "Шахтера" поблагодарили медиков: специальные футболки и обращение Пятова

На разминку перед матчем с "Александрией" "горняки" вышли в футболках со словами благодарности медработникам

21 июня в Украине отмечается День медицинского работника. Накануне ФК "Шахтер" присоединился к акции, организованной Фондом Рината Ахметова совместно с телеканалом "Украина". Перед матчем 27-го тура чемпионата Украины с "Александрией" игроки "Шахтера" вышли на разминку в специальных футболках со словами благодарности всем медработникам: "Спасибо медикам".

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Напомним, ранее Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом "Украина" запустили специальный проект #Дякуємомедикам. Это акция, в фокусе которой – ежедневный подвиг людей в белых халатах. Фонд и телеканал "Украина" призывают сказать спасибо украинским врачам за их самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса.

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Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно рассказать в социальных сетях о медиках, которым благодарны лично вы. Опубликуйте свою историю с хештегом #Дякуємомедикам. Пусть о героях узнает вся страна!

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