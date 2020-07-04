Где смотреть финальную битву Кубка Германии "Байер" – "Бавария"

В субботу, 4 июля, футбольный сезон в Германии завершится финалом национального Кубка, в котором действующий чемпион Бундеслиги "Бавария" встретится с "Байером". Встреча состоится на Олимпийском стадионе в Берлине при пустых трибунах. Мультимедийная онлайн-трансляция "Байер" – "Бавария" пройдет на нашем сайте с яркими фото из столицы Германии и комментариями важных моментов игры.

Реклама

Начало матча – в 19:30. На украинском телевидении финал не покажут. Однако смотреть игру в прямом эфире можно на таких спутниковых каналах:

"Матч Футбол 3" (Россия)

"Матч Планета" (Россия)

ARD Das Erste (Германия)

BT Sport 1 (Великобритания)

Cytavision Sports 3 (Кипр)

L'Equipe TV (Франция)

Sky Sport 1 (Германия)

Servus TV (Австрия)

Spor Smart (Турция)

Sport TV 2 (Португалия)

V Sport 1 (Норвегия)

Читайте также: Тайны лучшего бомбардира Европы: что помешало переходу в "Реал" и какой настоящий возраст игрока

"Мы с нетерпением ждем поединка и постараемся привести второй трофей в Мюнхен. Это особенный матч. И наблюдать за работой ребят на тренировках на этой неделе было приятно. Но мы сыграем против команды, которая способна причинить нам вред. Мы должны сконцентрироваться на игре. Все будет не так, как в чемпионате. В обеих командах собраны очень хорошие игроки, но нельзя быть успешным в одиночку. Все зависит от командного выступления. Каждый должен внести свой вклад. Надеюсь, мы знаем, как сыграет "Байер", – цитирует главного тренера "Баварии" Ханса-Дитера Флика allsport-news.net.

Ранее мы также сообщали, что в чемпионате Германии назвали дату начала следующего сезона.

Смотрите, как "Бавария" громила соперника в Лиге чемпионов

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама