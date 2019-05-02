Где смотреть матч "Арсенал" – "Валенсия" в полуфинале Лиги Европы

Список трансляций полуфинального матча Лиги Европы в Лондоне

Фото: AFP

Сегодня в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы: местный "Арсенал" примет на своем поле испанскую "Валенсию". Матч состоится на стадионе "Эмирейтс". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени и будет показана в прямом эфире на ТВ и в интернете, а также ее можно будет посмотреть в записи.

В своей истории команды пять раз пересекались на евроаране. "Канониры" и летучие мыши" одержали по две победы друг над другом, еще одна встреча завершилась ничьей. Впервые они пересекались в финале Кубка Обладателей Кубков в 1980 году, тогда победу в серии пенальти отпраздновал "Арсенал". Ранее мы писали, что впервые за 35 лет английские клубы доминируют в еврокубках. Четыре команды представляют Англию в полуфиналах двух еврокубковых турниров.

Напомним, что победитель Лиги Европы автоматически получает место в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон. Если победитель Лиги Европы попадет в Лигу чемпионов через национальный чемпионат, вакантную путевку в групповой этап Лиги чемпионов получит бронзовый призер пятой по рейтингу ассоциации УЕФА (Франция). Но ни "Арсенал", ни "Валенсия" не гарантировали себе участие в турнире на следующий сезон, поэтому не исключено, что все силы будут брошены на триумф на евроарене.

Букмекеры считают "Арсенал" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Унаи Эмери – 2.05, на ничью – 3.40, на победу "Валенсии" – 3.90. Лондонцы также являются фаворитом на выход в финал. Вероятность этого оценивается коэффициентом 1.70 против 2.10 на испанцев.

Смотреть "Арсенал" – "Валенсия":

Футбол-1, Live

Oll.tv (в повторе)

Футбол-2, пятница, 02:15 (повтор)

Футбол-2, пятница, 10:55 (повтор)

Футбол-1, пятница, 18:40 (повтор)

Футбол-2, суббота, 07:55 (повтор)

Футбол-2, суббота, 23:40 (повтор)

В параллельном матче встретятся "Айнтрархт" из Франкфурта и лондонский "Челси". Немцы не проигрвают дома 11 матчей, но и англичане в текущем сезоне не знают горечи поражений. Смотреть "Айнтрахт" – "Челси" можно онлайн на ТВ и в интернете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Где смотреть матч "Арсенал" – "Валенсия" в полуфинале Лиги Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"