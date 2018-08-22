Где смотреть матч "Аякс" – "Динамо"
Список трансляций поединка квалификации Лиги чемпионов
22 августа в столице Нидерландов пройдет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встречаются амстердамский "Аякс" и киевское "Динамо". На этой стадии турнира команды встречались восемь лет назад. Тогда прошел дальше голландский клуб. Первый матч в Киеве завершился вничью – 1:1, а на своем поле "Аякс" одержал победу – 2:1.
И в сегодняшнем противостоянии букмекеры считают фаворитом амстердамский клуб. Котировки конторы Bwin на победу "Аякса" – 1.57, на ничью – 4.00, на победу – "Динамо" – 6.00. Котировки на проход в групповой этап: "Аякс" – 1.44, "Динамо" – 2.60.
Матч "Аякс" – "Динамо" начнется в 22:00 по киевскому времени.
Смотреть трансляцию "Аякс" – "Динамо":
Футбол 2, live
Онлайн на segodnya.ua
В подписке на oll.tv
Путь в раунд плей-офф. Команда Эрика тен Хага выбила "Штурм" (2:0, 3:1) во втором
отборочном раунде и "Стандард" (2:2, 3:0) – в третьем.
На предыдущей стадии Лиги чемпионов "Динамо" взяло верх над пражской "Славией"
(1:1 в гостях, 2:0 дома).
Ранее мы писали, что бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко рассказал "Аяксу" о слабых и сильных сторонах "Динамо". В частности, он назвал Кендзеру слабым звеном в игре киевлян.
Вы сейчас просматриваете новость "Где смотреть матч "Аякс" – "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"