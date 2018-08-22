Где смотреть матч "Аякс" – "Динамо"

22 августа в столице Нидерландов пройдет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встречаются амстердамский "Аякс" и киевское "Динамо". На этой стадии турнира команды встречались восемь лет назад. Тогда прошел дальше голландский клуб. Первый матч в Киеве завершился вничью – 1:1, а на своем поле "Аякс" одержал победу – 2:1.

И в сегодняшнем противостоянии букмекеры считают фаворитом амстердамский клуб. Котировки конторы Bwin на победу "Аякса" – 1.57, на ничью – 4.00, на победу – "Динамо" – 6.00. Котировки на проход в групповой этап: "Аякс" – 1.44, "Динамо" – 2.60.

Матч "Аякс" – "Динамо" начнется в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть трансляцию "Аякс" – "Динамо":

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Путь в раунд плей-офф. Команда Эрика тен Хага выбила "Штурм" (2:0, 3:1) во втором

отборочном раунде и "Стандард" (2:2, 3:0) – в третьем.

На предыдущей стадии Лиги чемпионов "Динамо" взяло верх над пражской "Славией"

(1:1 в гостях, 2:0 дома).

Ранее мы писали, что бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко рассказал "Аяксу" о слабых и сильных сторонах "Динамо". В частности, он назвал Кендзеру слабым звеном в игре киевлян.