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Где смотреть матч "ЦСКА" – "Заря" в квалификации Лиги Европы

Сегодня, 13:22

Список трансляций матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы в Софии

Стадион "Васил Левски"

Стадион "Васил Левски" / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

В четверг, 8 августа, в столице Болгарии Софии пройдет первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы: местный ЦСКА примет луганскую "Зарю". Поединок пройдет на стадионе "Васил Левски", так как домашняя арена "армейцев" не отвечает требованиям УЕФА. Матч начнется в 20:30, прямая трансляция на телеканале УНИАН, а на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча ЦСКА – "Заря".

Ранее команды в официальных матчах не встречались, более того, "Заря" еще не разу не пересекалась в еврокубках с представителями Болгарии. А вот ЦСКА имеет опыт матчей с представителями Украины – четырежды он играл с киевским "Динамо", одержав лишь одну ничью, и обменялся победами с донецким "Шахтером".

Букмекеры считают хозяев поля фаворитом матча: коэффициент на победу ЦСКА – 2.20, на ничью – 3.00, на победу "Зари" – 3.20. Зато больше шансов выйти в следующий раунд, по мнению экспертов, имеют луганчане – коэффициент на это 1.62 против 2.15 на ЦСКА.

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Что касается лидеров команд, то самым дорогим у ЦСКА является португальский легионер Тиаго Родригес – воспитанник "Спортинга", поигравший в "Витории Гимараэш" и "Порту". transfermarkt.com оценивает полузащитника в 3 миллиона евро.

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"Заря" о таких исполнителях может только мечтать. Самый дорогой футболист в составе луганчан – арендованный у "Динамо" нападающий Назарий Русин (1,2 млн). К тому же стоит отметить, что лучший бомбардир команды на старте сезона Артем Громов пропустит оба матча из-за травмы. А в сумме "Заря" более, чем в полтора раза дешевле ЦСКА – 14,75 млн евро против 24,60 млн евро. 

Напомним, что во втором раунде квалификации Лиги Европы "Заря" обыграла вице-чемпиона Черногории "Будучность". На выезде луганчане одержали победу со счетом 3:1, а затем дома еще раз обыграли черногорцев – 1:0.

В случае выхода в плей-офф раунд Лиги Европы Заря встретится с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) – "Эспаньол" (Испания). Все результаты жеребьевки плей-офф раунда Лиги Европы. Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные – 29-го.

"Заря" стартовала в чемпионате Украины с победы над "Ворсклой":

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Источник: Сегодня|Спорт

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