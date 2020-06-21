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Где смотреть матч двух "Реалов" в чемпионате Испании, в котором Мадрид собирается догнать Барселону

21 июня, 20:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В воскресенье поздно вечером "Реал" сыграет в гостях с "Реалом Сосьедад"

Сегодня завершается 30-й тур чемпионата Испании. В последнем матче дня в Сан-Себастьяне сыграют представители Страны Басков и гости из столицы. Наш сайт следит за событиями в прямом эфире: "Реал Сосьедад" – "Реал", онлайн-трансляция.

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После того, как в пятницу "Барселона" ограничилась ничьей в поединке с "Валенсией", у "Реала" появился шанс догнать каталонский клуб. Сейчас "Барса" опережает принципиальных соперников на три очка. Узнавайте прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Испании.

Правда, соперник у подопечных Зинедина Зидана – непростой. "Реал Сосьедад" занимает седьмое место и претендует на попадание не просто в еврокубки, а даже в Лигу чемпионов. От "Севильи", которая идет четвертой, баски отстают на пять очков, имея игру в запасе. У мадридцев же свой интерес: они бьются за чемпионство.

Кто возьмет верх, узнаем из прямой трансляции. На телеканале "Футбол 1" она начнется в 22:55, а сам матч – в 23:00. Также матчи чемпионата Испании можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).

Ранее в воскресенье "Сельта" разгромила "Алавес" с самым крупным счетом за 66 лет.

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Смотрите, как "Реал" играл первый матч Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" в Мадриде

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