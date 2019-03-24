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Где смотреть матч Казахстан – Россия в отборе на Евро-2020

Сегодня, 15:08

Список трансляций квалификации чемпионата Европы 2020 года

Где смотреть матч Казахстан – Россия в отборе на Евро-2020 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/781/3e3/5c97813e3d41f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/781/3e3/5c97813e3d41f.jpg Футбол Список трансляций квалификации чемпионата Европы 2020 года

В воскресенье, 24 марта, в Астане будет сыгран матч второго тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Казахстана и России. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

Команды по-разному начали отборочную кампанию. Сборная Казахстана сенсационно разгромила на своем поле Шотландию – 3:0. А вот россиянине в гостях встречались с бронзовыми призерами ЧМ-2018 бельгийцами. Команды быстро обменялись голами, но потом хозяева таки добились своего. Бельгия обыграла Россию – 3:1.

В сегодняшнем поединке букмекеры считают фаворитом команду Станислава Черчесова. Котировки на победу России – 1.85, на ничью – 3.40, на победу Казахстана – 4.50.

Смотреть матч Казахстан – Россия:

Напомним, что в отборе на Евро-2020 команды разбили на десять групп по пять или шесть сборных. В четырех из пяти групп по пять команд оказалось по одной сборной, пробившейся в финальную стадию Лиги наций (пройдет в июне 2019 года). Две лучшие сборные каждой группы выйдут в финальную стадию. Так определятся обладатели первых 20 путевок. Начнем в Португалии, закончим в Сербии: опубликован календарь матчей сборной Украины на 2019 год.

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Тег футбол, сборная России, Евро-2020, сборная Казахстана

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Сегодня|Спорт

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