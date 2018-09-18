Где смотреть матч Лиги чемпионов "Барселона" – ПСВ

Список трансляций матча группы B со стадиона "Камп Ноу" на ТВ и в интернете

Групповой этап Лиги чемпионов сезона 2018/2019 годов стартует 18 сентября поединком группы B между испанской "Барселоной" и голландским ПСВ. Поединок состоится на стадионе "Камп Ноу" и начнется нетрадиционное для турнира время, а именно в 19:55. Такое нововведение УЕФА вел с этого сезона. Матч "Барселона" – ПСВ будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Ранее команды между собой встречались шесть раз: две встречи завершились в пользу каталонцев, трижды была зафиксирована ничья и одну победу одержали голландцы. Интересно, что разница забитых и пропущенных мячей одинаковая – 12:12.

"Барселона" не проигрывает на домашнем стадионе 26 матчей подряд, при этом 24 поединка они выиграли. А вот ПСВ не может выиграть в шести своих последних матчах на групповом этапе.

Букмекеры считают "Барселону" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Эрнесто Вальверде – 1.10, на ничью – 11.00, на победу ПСВ – 23.00.

Стартовые составы:

Барселона: тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Умтити, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Дембеле, Месси, Суарес.

ПСВ: Зут, Швааб, Тасенде, Думфрис, Виргевер, Хендрикс, Перейро, Лосано, Росарио, Бергвейн, де Йонг.

Смотреть матч "Барселона" – ПСВ:

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Футбол-1,среда, 19 сентября, 16:00 (повтор)

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Центральным поединком дня будет встреча прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов "Ливерпуля" с французским "Пари Сен-Жермен", который усилился летом легендарным голкипером Джанлуиджи Буффоном.

Напомним, что донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в среду, 19 сентября, матчем с "Хоффенхаймом". За сутки до встречи "Шахтер" провел открытую тренировку.