"Шахтер" провел открытую тренировку перед "Хоффенхаймом"

Сегодня утром футболисты донецкого "Шахтера" провели заключительную тренировку перед матчем Лиги чемпионов с немецким "Хоффенхаймом". По отдельной программе работали травмированные Дентиньо, Веллингтон Нем, Иван Ордец, Максим Малышев и Вячеслав Танковский. Все остальные футболисты готовятся выйти завтра на поле ОСК "Металлист".

В 17:00 самолет с донецкой делегацией на борту возьмет курс на Харьков, а в 19:00 в конференц-зале ОСК "Металлист" главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека и капитан команды Тайсон ответят на вопросы журналистов.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Хоффенхайм" пройдет 19 сентября, начало в 19:55. В другом поединке этой группы встретятся "Манчестер Сити" и "Лион" (22:00).

Ранее мы писали, что "Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов. В список А команды Паулу Фонсеки попали 25 игроков.

Кстати, "Шахтер" продолжает продажу билетов на матчи Лиги чемпионов в Харькове. "Горняки" второй сезон подряд использует систему динамических цен.