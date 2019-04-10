Где смотреть матч Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – "Барселона"

Список трансляций матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Каталонцы с хорошим настроением готовятся ко встрече с "МЮ". Фото: AFP

Где смотреть матч Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e26/ad6/5cae26ad6d7e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e26/ad6/5cae26ad6d7e4.jpg 2019-04-10T20:25:00+03:00 Футбол Список трансляций матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Сегодня в Манчестере состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов: на стадионе "Олд Траффорд" Манчестер Юнайтед примет испанскую "Барселону". Главный арбитр встречи итальянец Джанлука Рокки даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени. Смотреть матч "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" онлайн можно на нашем сайте в, также поединок покажут на ТВ и в интернете.

Сейчас между командами равенство по количеству побед в истории во всех турнирах - по пять. Еще четыре встречи завершились вничью. Правда, у каталонцев все же есть огромный плюс в очном противостоянии с "МЮ" – они дважды обыгрывали "Красных дьяволов" в финале Лиги чемпионов. Подробнее о противостоянии "МЮ" – "Барселона" мы писали в своем анонсе.

Букмекеры считают "Барселону" фавооритом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Эрнесто Вальверде – 2.00, на ничью – 3.60, на победу "МЮ" – 3.75. Также каталонцы, по мнению экспертов, имеют больше шансов выйти в полуфинал турнира. На проход "Барселоны" в следующий раунд коэффициент равняется 1.22, в то время как на "МЮ" он 4.00.

Смотреть матч "Манчестер Юнайтед" – "Барселона":

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В параллельном матче амстердамский "Аякс" примет на своем поле туринский "Ювентус". В прошлом раунде голландцы уже останавливали экс-команду Криштиану Роналду мадридский "Реал". Но на этот раз им придется играть против самого португальца. Смотреть матч "Аякс" – "Ювентус" онлайн можно с помощью нашей текстовой трансляции.

Лига чемпионов. 1/4 финала

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