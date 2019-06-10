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Где смотреть матч Украина – Италия в 1/2 финала молодежного ЧМ-2019

10 июня, 19:42

Список трансляции полуфинального матча молодежного чемпионата мира U-20 в Польше

Фото: ФФУ

В среду, 11 июня, молодежная сборная Украины в полуфинале чемпионата мира среди 20-летних, который приходит в Польше, встретится командой Италии. Матч состоится в городе Гдыня на стадионе футбольного клуба "Арка" "ГОСиР", вмещающем 15 139 зрителей. Начало встречи – в 18:30. Матч в прямом эфире покажут по телевиденью – трансляция на телеканале UA:Первый, а на сайте segodnya.ua запланирована онлайн трансляция встречи.

Онлайн матча Украина – Италия в полуфинале молодежного чемпионата мира

Украина уже вошла в число четырех лучших команд мира в своей возрастной категории, но еще может улучшить это достижение. На этом турнире подопечные Александра Петракова уже сломали неприятную традицию и преодолели заколдованную стадию 1//8 финала, которую наши футболисты не могли пройти в трех предыдущих попытках.

Италия на ЧМ-2019 U-20 еще не проиграла ни одного матча, заняв первое место в группе с Японией, Эквадором и Мексикой (две победы и ничья в группе). Затем итальянцы одолели Польшу и Мали в плей-офф.

Ключевым станет противостояние двух бомбардиров – главной ударной силой сборной Украины является 18-лений Даниил Сикан, а у Италии погоду в атаке делает 20-летний Андреа Пинамонти – оба футболиста забили на турнире по четыре мяча. К слову, оба могли бы претендовать на звание лучшего на мундиале, но догнать норвежца Эрлинга Браута Халанда, забившего 9 мячей Гондурасу, будет крайне тяжело. "У Сикана – инстинкт охотника, он коршун": эксперт – о лучшем бомбардире молодежной сборной Украины.

Букмекеры считают Италию фаворитом матча: коэффициент на победу итальянцев – 2.45, на ничью – 2.85, на победу Украины – 3.10.

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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Сегодня|Спорт

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