Где смотреть матч "Ворскла" – "Шахтер" в чемпионате Украины

В воскресенье, 11 ноября, в заключительном матче 15-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на выезде встретится с полтавской "Ворсклой". Матч пройдет в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского и начнется в 19:30. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете.

Полтавской команде не позавидуешь, ведь футболисты "Шахтера" приедут к ним не в лучшем настроении – в прошлую среду "Шахтер" крупно проиграл "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов и явно попытается возместить злость на сегодняшнем сопернике.

Тот матч, кстати, ознаменовался грандиозным судейским скандалом. Главный рефери Виктор Кашшаи из Венгрии назначил пенальти, увидев нарушение правил там, где его и близко не было. Это после матча признал и Рахим Стерлинг, "дорисовавший" фол. После этого инцидента УЕФА может ввести VAR уже в текущем сезоне.

"Ворскла", к слову, также потерпела поражение на прошлой неделе от "Карабаха" в Лиге Европы, пропусти гол с пенальти, который сами же себе и привезли. Азербайджанцы прервали четырехматчевую победную серию полтавчан во всех турнирах. А до этого у Полтавы была серия из трех поражений. Вполне вероятно, что сегодня очередная черная полоса хозяев поля продолжится.

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Паулу Фонсеки – 1.25, на ничью – 5.00, на победу "Ворсклы" – 10:50.

Смотреть матч "Ворскла" – "Шахтер":

Футбол-1, live

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Футбол-1, понедельник, 08:15 (повтор)

Футбол-2, понедельник, 14:55 (повтор)

Футбол-2, вторник, 13:50 (повтор)

Футбол-2, вторник, 23:00 (повтор)

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