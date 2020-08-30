Где смотреть матчи украинских сборников в чемпионате Бельгии в воскресенье

Сразу пятеро наших соотечественников могут появиться на полях в двух встречах

Сегодня завершится четвертый тур чемпионата Бельгии по футболу, в котором в последнее время значительно увеличилось количество украинцев. В воскресенье пройдут еще четыре матча, в которых ожидаем выход представителей Украины. Узнавайте, за чем следить болельщику на выходных.

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Уже в 14:30 стартует поединок "Генка" с чемпионами из "Брюгге", за который выступает защитник нашей сборной Эдуард Соболь. В прямом эфире на украинском телевидении его покажет канал Setanta Sports, который можно смотреть и на сервисе OLL.TV. Команда из Брюгге неудачно начала чемпионат, проиграв два матча из трех.

Серебряный призер прошлого сезона, "Гент", вообще потерпел три поражения подряд. Сегодня в 21:45 коллектив Романа Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна сразится с "Мехеленом", куда недавно перешел молодой Марьян Швед. К слову, неделю назад "Гент" продолжил падение с новым тренером.

В 19:15 тот же телеканал покажет матч "Шарлеруа", идущего в лидерах, с "Антверпеном", которому ранее уступил "Гент". После встреч этого тура украинский десант отправится в Харьков в тренировочный лагерь сборной.

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Вспомним, как Роман Яремчук забивал за "Гент" в чемпионате Бельгии:

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