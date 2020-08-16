В Михайличенко вселился дух Месси: украинец забил шикарный гол в дебютном матче за "Андерлехт"

Бывший защитник киевского "Динамо" и луганской "Зари" Богдан Михайличенко, подписавший контракт с "Андерлехтом", шикарно дебютировал за самый титулованный клуб Бельгии. 23-летний украинец, однофамилец Алексея Михайличенко, забил невероятный гол в первом же официальном матче за брюссельцев.

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На 41-й минуте поединка чемпионата Бельгии между "Андерлехтом" и "Сент-Трюйденом", при счете 0:0, Богдан Михайличенко подхватил мяч в центре поля и ринулся с ним в штрафную соперника. Обыграв в стиле Лионеля Месси половину игроков "Сент-Трюйдена", Богдан с 14 метров хлестко пробил левой ногой, и мяч затрепыхал в сетке ворот гостей. Гол-красавец!

"Поздравляю Богдана с красивым голом и тремя очками в копилку "Андерлехта", – написал после игры у себя в Instagram украинский экс-игрок брюссельского клуба Олег Ящук, который уже в качестве агента участвовал в переходе Богдана Михайличенко из "Зари" в лагерь бельгийского гранда.

INSTAGRAM

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Фото – официальный сайт "Андерлехта"

Шикарный гол Богдана Михайличенко помог "Андерлехту" не только открыть счет в матче с "Сент-Трюйденом", но и выиграть его со счетом 3:1. Украинец был заменен на 80-й минуте, когда его команда вела в счете 2:0.

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Напомним, что накануне в чемпионате Бельгии отметился голом другой украинец – Игорь Пластун из "Гента". Он поразил ворота "Кортрейка" после неприятной травмы полового органа.

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Смотрите, как Михайличенко забивал в Украине

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