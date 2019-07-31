Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины "Александрия" – "Шахтер"

31 июля состоится матч первого тура чемпионата Украины между "Александрией" и "Шахтером". Встреча пройдет в Александрии на стадионе "Ника". Начало поединка в 19:00. Прямая трансляция противостояния александрийского и донецкого клубов пройдет на телеканале Футбол 2.
"Александрия" – "Шахтер": онлайн матча чемпионата Украины
В прошлом сезоне донецкий "Шахтер" стал чемпионом Украины, "Александрия" финишировала на третьей позиции. Разница между клубами составила 34 очка.
Лидер чемпионата Украины донецкий "Шахтер" выиграл в четырех последних встречах против "Александрии". Последняя победа подопечных Шарана над "горняками" датируется ноябрем 2017-го года. В новом сезоне оба клуба выступят в еврокубках. "Шахтер" сыграет в Лиге чемпионов, "Александрия" примет участие в Лиге Европы.
Кстати, лучший бомбардир в истории "Шахтера" перешел в "Палмейрас". Бразильский форвард Луис Адриано уехал из "Спартака" на родину.
Напомним, что Суперкубок Украины-2019 выиграло киевское "Динамо", добыв волевую победу над "Шахтером":
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