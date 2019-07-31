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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины "Александрия" – "Шахтер"

Сегодня, 17:10

Центральный поединок первого тура чемпионата Украины

Александрия Шахтер

Александрия Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины "Александрия" – "Шахтер" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80 Футбол Центральный поединок первого тура чемпионата Украины

31 июля состоится матч первого тура чемпионата Украины между "Александрией" и "Шахтером". Встреча пройдет в Александрии на стадионе "Ника". Начало поединка в 19:00. Прямая трансляция противостояния александрийского и донецкого клубов пройдет на телеканале Футбол 2.

"Александрия" – "Шахтер": онлайн матча чемпионата Украины

В прошлом сезоне донецкий "Шахтер" стал чемпионом Украины, "Александрия" финишировала на третьей позиции. Разница между клубами составила 34 очка. 

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Лидер чемпионата Украины донецкий "Шахтер" выиграл в четырех последних встречах против "Александрии". Последняя победа подопечных Шарана над "горняками" датируется ноябрем 2017-го года. В новом сезоне оба клуба выступят в еврокубках. "Шахтер" сыграет в Лиге чемпионов, "Александрия" примет участие в Лиге Европы.

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Фото: Михаил Маркив

Кстати, лучший бомбардир в истории "Шахтера" перешел в "Палмейрас". Бразильский форвард Луис Адриано уехал из "Спартака" на родину.

Напомним, что Суперкубок Украины-2019 выиграло киевское "Динамо", добыв волевую победу над "Шахтером":

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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