Марлос и Цуриков / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Александрия" – "Шахтер": онлайн матча чемпионата Украины https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D0%B8%20%D0%A6%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D0%B8%20%D0%A6%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 2019-07-31T10:47:00+03:00 Футбол Центральное противостояние в первом туре чемпионата Украины

В центральном матче первого тура Украинской Премьер-Лиги действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер" проэкзаменует на выезде бронзового призера по итогам прошлого сезона – "Александрию", которая готовится к дебюту в групповом турнире Лиги Европы. К слову, домашние поединки в еврокубке команда из райцентра в Кировоградской области вынуждена будет проводить во Львове, поскольку УЕФА не принял родную арену александрийцев "Нику".

"Шахтер" выиграл в четырех последних встречах против "Александрии". Последняя победа подопечных Шарана над "горняками" датируется ноябрем 2017-го года. Тогда александрийцы победили на выезде – 1:2. Эта победа является единственной для "Александрии" за все время встреч с "Шахтером". Всего команды встречались девять раз, в восьми из которых верх брала донецкая команда.

К гостевому поединку, за исключением травмированных Виктора Коваленко, Максима Малышева и Андрея Тотовицкого, у "Шахтера" готовятся все футболисты. А вот у "Александрии" проблемы были еще в межсезонье. Команду покинули Пономарь, Полярус и Цуриков, которые несколько лет кряду были важными игроками в построениях Владимира Шарана. Но в обратном направлении пришел Лучкевич, пригласили Мирошниченко из Карпат, вернули в УПЛ Третьякова и выписали у "Шахтера" Безбородько. Теперь главный тренер Владимир Шаран опробует новичков в деле.

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По мнению букмекеров, очевидным преимуществом в этом матче будет владеть "Шахтер". На победу подопечных Луиша Каштру принимаются ставки с коэффициентом 1,30, тогда как успех александрийцев оценили высоким коэффициентом 10.75. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 5.25.

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Поединок первого тура чемпионата Украины "Александрия" – "Шахтер" начнется в 19:00, на стадионе Ника. Обслужит поединок арбитр – Анатолий Абдула. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Ориентировочные составы:

"Александрия": Панькив - Пашаев, Бабогло, Бухал, Мирошниченко - Лучкевич, Ковалец, Гречишкин, Банада, Третьяков - Ситало.

"Шахтер": Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко - Тете, Марлос, Алан Патрик, Тайсон - Мораес.

Кстати, лучший бомбардир в истории "Шахтера" перешел в "Палмейрас". Бразильский форвард Луис Адриано уехал из "Спартака" на родину.

Напомним, что Суперкубок Украины-2019 выиграло киевское "Динамо", добыв волевую победу над "Шахтером":

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