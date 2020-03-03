Где смотреть поединок 1/8 Кубка Англии, в котором сыграют "Челси" и "Ливерпуль"

Матч пройдет на "Стэмфорд Бридж" и начнется в 21:45

Во вторник, 3 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии между "Челси" и "Ливерпулем". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало матча – в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем онлайн поединка Кубка Англии "Челси" – "Ливерпуль" с яркими фото.

Поединок можно будет посмотреть на "Сетанта Спорт Украина". Также встреча пройдет на российском "Матч ТВ".

Отметим, что на пути к 1/8 финала "Ливерпуль" оказался сильнее "Шрусбери Таун", а "Челси" обыграл "Халл Сити". Действующим победителем турнира является "Манчестер Сити".

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Кстати, главный тренер "Челси" требует выставить на трансфер сразу восемь футболистов. Фрэнк Лэмпард хочет избавиться от ненужных игроков и строить команду с прицелом на будущее.

Ранее мы рассказывали, что капитан "Уотфорда" раскрыл секрет сенсационной победы над "Ливерпулем" в чемпионате Англии. Футболистов вдохновил британский боксер Тайсон Фьюри, ставший чемпионом мира неделей ранее.

Смотрите, как "Ливерпуль" проиграл "Атлетико" в поединке Лиги чемпионов:

Смотрите, как "Челси" разгромно проиграл "Баварии" в плей-офф Лиги чемпионов:

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