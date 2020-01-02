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Где смотреть поединок "Ливерпуля" с неуступчивым "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате Англии

2 января, 16:31

Матч на "Энфилде" закроет программу 21-го тура Премьер-лиги

"Ливерпуль" не остановить

"Ливерпуль" не остановить / Фото: Reuters

В четверг, 2 января, в английской Премьер-лиге состоится один матч. Из всех команд элитного дивизиона в чемпионате Англии в Новом году на поле не выходили лишь "Ливерпуль" и "Шеффилд Юнайтед". К слову, вчера "Арсенал" всухую обыграл "МЮ", прервав серию из пяти поражений кряду.

Лидер турнира закроет программу 21-го тура с крепким середняком. Парни из Шеффилд идут на восьмой позиции, всего на одно очко отставая от "Вулверхэмптона" и "Манчестер Юнайтед". Как мы писали, бывший форвард "МЮ" Уэйн Руни стал игроком "Дерби Каунти".

Однако набрать очки в Ливерпуле гостям будет непросто. Напомним, подопечные Юргена Клоппа выиграли 18 из 19 матчей чемпионата, разок разойдясь с оппонентом ничьей. Интересно, что "Шеффилд" входит в тройку команд АПЛ, которые чаще всего расходятся с соперниками мировыми. "Арсенал" и "Вулверхэмптон" по девять раз завершали встречи ничейных результатами, а сегодняшняя гостевая команда "Энфилд Роуд" – восемь.

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Поединок "Ливерпуль" – "Шеффилд Юнайтед" начнется в 22:00 по киевскому времени. С 21:55 прямая трансляция стартует на телеканале Setanta Sports.

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