Где смотреть противостояние Малиновского и Фонсеки в Серии А

Стадио Олимпико / Фото: Instagram

"Рома" в матче пятого тура чемпионата Италии в среду, 25 сентября, на "Стадио Олимпико" примет "Аталанту" из Бергамо. Мы проведем онлайн матча "Рома" – "Аталанта" с видео голов и фото.

В турнирной таблице Серии А накануне поединка "волки" идут на четвертой позиции, в активе у них восемь очков, гости – шестые с семью баллами.

Посмотреть поединок можно будет на канале "Футбол 1". Начало в 20:00.

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Кстати, беспроигрышная серия "Ромы" в чемпионате составляет 13 матчей. А вот "Аталанта" не проигрывает римскому клубу в последних пяти выездных матчах во всех турнирах.

Ранее мы писали, что в Италии узнали, сколько Малиновский зарабатывает в "Аталанте".Авторитетное итальянское издание La Gazetta dello Sport опубликовало свой ежегодный рейтинг зарплат в чемпионате Италии.

Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва – Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

Смотрите, как "Аталанта" уступила "Торино" в матче чемпионата Италии:

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