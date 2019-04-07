Где смотреть суперматч Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо"
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В воскресенье, 7 апреля, на харьковском стадионе "Металлист" состоится поединок грандов украинского футбола – "Шахтер" – "Динамо". Команды Паулу Фонсеки и Александра Хацкевича определят судьбу путевки в полуфинал национального Кубка. Начало противостония - в 17:00.
Что интересно, по победам в финальных матчах Кубка Украины у "Шахтера" и "Динамо" равновесие - 5:5. А вот все четыре встречи на более ранних стадиях турнирах выиграли "горняки". Последнее из таких поражений – 1:4 в 2012 году – стоило работы тогдашнему тренеру "Динамо" Юрию Семину. Хотя, по мнению экс-наставника киевлян Йожефа Сабо, увольнять сейчас Александра Хацкевича было бы ошибкой.
Где смотреть матч "Шахтер" – "Динамо"
Вс, 17:00, "Футбол 1", live
Oll.tv (в подписке) – live
Вс, 23:40, "Футбол 2", повтор
Пн, 08:15, "Футбол 1", повтор
Пн, 14:25, "Футбол 2", повтор
Вт, 10:20, "Футбол 1", повтор
Вт, 00:05, "Футбол 2", повтор
Как сообщалось ранее, в составе делегации "Шахтер" на суперматч против "Динамо" прибыл и Марлос. Лидер "горняков" оправился после травмы.
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