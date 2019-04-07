Где смотреть суперматч Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо"

Список трансляций украинского класико на ТВ и в интернете

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Где смотреть суперматч Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9af/d72/5ca9afd72a31f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9af/d72/5ca9afd72a31f.png 2019-04-07T11:08:00+03:00 Футбол Список трансляций украинского класико на ТВ и в интернете

В воскресенье, 7 апреля, на харьковском стадионе "Металлист" состоится поединок грандов украинского футбола – "Шахтер" – "Динамо". Команды Паулу Фонсеки и Александра Хацкевича определят судьбу путевки в полуфинал национального Кубка. Начало противостония - в 17:00.

Что интересно, по победам в финальных матчах Кубка Украины у "Шахтера" и "Динамо" равновесие - 5:5. А вот все четыре встречи на более ранних стадиях турнирах выиграли "горняки". Последнее из таких поражений – 1:4 в 2012 году – стоило работы тогдашнему тренеру "Динамо" Юрию Семину. Хотя, по мнению экс-наставника киевлян Йожефа Сабо, увольнять сейчас Александра Хацкевича было бы ошибкой.

Где смотреть матч "Шахтер" – "Динамо"

Вс, 17:00, "Футбол 1", live

Oll.tv (в подписке) – live

Вс, 23:40, "Футбол 2", повтор

Пн, 08:15, "Футбол 1", повтор

Пн, 14:25, "Футбол 2", повтор

Вт, 10:20, "Футбол 1", повтор

Вт, 00:05, "Футбол 2", повтор

Как сообщалось ранее, в составе делегации "Шахтер" на суперматч против "Динамо" прибыл и Марлос. Лидер "горняков" оправился после травмы.

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