"Гент" – "Александрия": букмекеры уверены, что Яремчук огорчит земляков

У украинской команды очень маленькие шансы на первую победу в группе

/ Фото: Reuters

Реклама

Сегодня "Александрия" попытается хлопнуть дверью в Генте и в заключительном туре Лиги Европы наконец-то добыть свою первую победу в группе. Онлайн "Гент" – "Александрия" с интересными фактами, фото и видео уже идет на нашем сайте.

Матч начнется в 22:00. Мы уже рассказывали, что в Украине смотреть прямую трансляцию "Гент" – "Александрия" можно на телеканале Футбол 1.

Александрия потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы после поражения в прошлом туре от "Вольфсбурга". А вот бельгийцы еще борются с немцами за первое место в группе. И букмекеры считают, что у них хорошие шансы обыграть "Александрию" и остаться на первом месте в квартете I. На успех "Гента" аналитики контор дают 1.27, на выигрыш "Александрии" – 12.0, на ничья – 5.25. Один из главных претендентов на гол украинский форвард "Гента" Роман Яремчук – 2.15. У гостей – Безбородько и Шастал – 5.0.

Самый популярный счет в этом украино-бельгийском противостоянии 2:0 в пользу "Гента" – 5.0. Вполне возможно и минимальная победа хозяев – 5.8. А вот коэффициент на выигрыш "Александрии" счетом 1:0 – 26.0.

"Этот поединок будет очень важным для нас. Что касается потерь, то против Гента не сыграют Дмитрий Шастал, Артем Ситало и Глеб Бухал. Оценка команде за Лигу Европы? Впереди еще одна игра. Хотя, в целом, команда выступила на 4 из 5 баллов", – отметил перед матчем главный тренер "Александрии" Владимир Шаран.

Ранее мы сообщали, что тренер "Вольфсбурга" гордится победой над "Александрией": "Мы единственные выиграли во Львове!"

Смотрите, как "Александрия" и "Гент" играли в первом матче – 1:1

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама