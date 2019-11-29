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Тренер "Вольфсбурга" гордится победой над "Александрией": "Мы единственные выиграли во Львове!"

29 ноября, 11:47

Оливер Гласнер назвал игру украинской команды агрессивной, но уже думает о "Вердере"

Оливер Гласнер и Владимир Шаран

Оливер Гласнер и Владимир Шаран / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

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Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер прокомментировал победу немецкой команды над "Александрией" (1:0) в пятом туре группового раунда Лиги Европы.

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"Победа над Александрией — это облегчение, – признал Гласнер. – Мы вышли на первое место, но, с другой стороны, это и вызов для нас в разрезе грядущих игр. Хочу сделать комплимент нашей команде, которая добыла победу в сложном матче с достаточно агрессивной игрой "Александрии". Мы — единственная команда в группе, которая обыграла Александрию во Львове.

Была тяжелая игра, мы доминировали в первом тайме. Гол в конце первой половины был очень важным для нас. Теперь нужно восстановиться в кратчайшие сроки. Мы не будем анализировать те ошибки, которые совершила команда. Для Лиги Европы нам важно, что мы квалифицировались в плей-офф. Через три дня нас ждет игра против "Вердера". Там тоже нужно будет оставить много сил".

"Александрия" – "Вольфсбург"

"Александрия" – "Вольфсбург" / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Ранее тренер "Динамо" Алексей Михайличенко после поражения от "Мальме"заявил, что первая и последняя минуты стали для его команды роковыми.

Смотрите обзор матча "Александрия" – "Вольфсбург" – 0:1

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тренер комментарий Лига Европы Вольфсбург Александрия

Источник: Официальный сайт ФК "Александрия"

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