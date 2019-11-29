Тренер "Вольфсбурга" гордится победой над "Александрией": "Мы единственные выиграли во Львове!"

Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер прокомментировал победу немецкой команды над "Александрией" (1:0) в пятом туре группового раунда Лиги Европы.

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"Победа над Александрией — это облегчение, – признал Гласнер. – Мы вышли на первое место, но, с другой стороны, это и вызов для нас в разрезе грядущих игр. Хочу сделать комплимент нашей команде, которая добыла победу в сложном матче с достаточно агрессивной игрой "Александрии". Мы — единственная команда в группе, которая обыграла Александрию во Львове.

Была тяжелая игра, мы доминировали в первом тайме. Гол в конце первой половины был очень важным для нас. Теперь нужно восстановиться в кратчайшие сроки. Мы не будем анализировать те ошибки, которые совершила команда. Для Лиги Европы нам важно, что мы квалифицировались в плей-офф. Через три дня нас ждет игра против "Вердера". Там тоже нужно будет оставить много сил".