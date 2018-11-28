Герой матча "Хоффенхайм" – "Шахтер" Тайсон: "Мы заслужили отличнейшую победу"

Капитан и лучший игрок матча по версии УЕФА Тайсон рассказал о победе над "Хоффенхаймом" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. "Шахтер" в Германии в ярком поединке одержал победу благодаря мячу Тайсона на добавленных минутах встречи.

– Сложное противостояние. У нас были моменты, когда нужно было жертвовать собой. В Лиге чемпионов всегда так. Хочу поздравить всех с великолепной победой. Также хочу пожелать Марлосу поскорее вернуться – нам нужна его помощь. Поздравляю абсолютно всю нашу команду!

– Первая победа в Лиге чемпионов. Сильно ли переживали до этого? Что-то шло не так?

– Лига чемпионов – очень тяжелое соревнование. Конечно же, переживали после последнего поединка с "Сити". Это не наша команда играла в том матче... Сейчас мы совершенно по-другому себя показали, и это был "Шахтер", который я знаю. Мы заслужили отличнейшую победу.

– После первого тайма ты ушел с поля очень недовольным. Чем? Что говорил в раздевалке во время перерыва?

– Я такой человек. Не люблю уступать, не люблю играть вничью. Это эмоции, которые просто зашкаливают. Вошел в раздевалку и сказал ребятам: давайте сделаем так, чтобы мы играли, как в начале первого тайма. Мои партнеры поняли меня, услышали, что самое главное. Мы уважаем друг друга и смогли добиться победы.

– "Шахтер" покинула группа футболистов – Фред, Бернард, Феррейра. Насколько молодые ребята влились и готовы заменить их?

– Конечно же, трудно заменить Фреда, Бернарда и Факундо Феррейру, ведь они были полностью адаптированы к нашей игре. Сиприано, Фернандо, который, к сожалению, травмирован, Майкон, без сомнения, в будущем нам помогут. Вы можете быть уверены в этом, я говорю абсолютно точно, но нужно дать им некоторое время. Бразильский чемпионат, украинский чемпионат и Лига чемпионов отличаются, однако я уверен, что ребята постараются приложить все усилия, чтобы адаптироваться как можно быстрее.

– Какой потенциал у "Шахтера"? Готовы пройти в плей-офф Лиги чемпионов?

– Верю в свою команду до самого конца. Мы здесь не просто так. Я доверяю всем футболистам, доверяю тренерскому штабу и абсолютно всем людям, которые работают с нами. Мы готовы встретиться с "Лионом" – это будет последняя игра. Движемся пошагово. Впереди украинский чемпионат – уверен, что проведем отличный поединок. Не просто так мы находимся на первом месте в чемпионате Украины. И сейчас у нас остается один матч на домашней арене, где мы сможем пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что после матча в Германии тренер "Шахтера" Паулу Фонсека посвятил победу всем украинцам.

Напомним, что на нашем сайте доступно видео голов и моментов матча "Хоффенхайм" – "Шахтер": пять голов, удаление, обстрел штанг и перекладин.