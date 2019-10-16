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Герой с Литвой и один из лучших с Португалией: Малиновски попал в символическую сборную недели

16 октября, 19:10

Руслан оформил дубль в ворота Литвы

Автор двух голов Малиновский

Автор двух голов Малиновский / Фото: Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную по итогам игровой недели квалификации Евро-2020. Ранее мы писали, что Зинченко предложил руку и сердце Владе Седан.

В команду попал один игрок сборной Украины – полузащитник Руслан Малиновский.

Напомним, что Малиновский в матче с Литвой забил два гола, а в поединке с Португалией сыграл полную встречу.

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Также в команду недели вошли вратарь Мерт Гюнок (Турция), защитники Мерих Демирал (Турция), Андрей Семенов (Россия) и Рогви Бальдвинссон (Фарерские острова), хавбеки Эран Захави (Израиль), Денис Черышев (Россия) и Джон Макгинн (Шотландия), а также форварды Роберт Левандовски (Польша), Харри Кейн (Англия) и Ромелу Лукаку (Бельгия).

Кроме того, полузащитник "Аталанты" попал в список игроков, которые вошли в команду недели FIFA 20 от Electronic Arts. 26-летний футболист получил рейтинг 82.

Кстати, не Ярмоленко и не Яремчук, а именно Пятов был признан лучшим украинским игроком в поединке с Португалией.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины сборная Португалии Евро-2020 сборная Литвы Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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