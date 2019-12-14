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Главный тренер "Интера" обиделся на журналистов и отменил пресс-конференцию

14 декабря, 18:05

Антонио Конте решил не общаться с прессой накануне матча с "Фиорентиной"

Антонио Конте

Антонио Конте

Главный тренер итальянского "Интера" Антонио Конте отменил сегодня пресс-конференцию, приуроченную завтрашнему матчу чемпионата Италии против "Фиорентины". Специалиста очень задела критичная статья в газете Corriere dello Sport после вылета миланской команды из Лиги чемпионов. Напомним, "Интер" уступил дома "Барселоне" 1:2 в последнем туре и перешел из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

Конте посчитал, что заметка журналиста оскорбила его лично и решил дать "сигнал СМИ" о необходимости уважать других людей, сообщает официальный сайт "Интера". Встреча с "фиалками" начнется во Флоренции в воскресенье в 21:45. Узнайте все расписание и результаты 16-го тура Серии А.

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В чемпионате Италии "Интер" лидирует, опережая "Ювентус" на два очка. К слову, первый матч тура начнется в Неаполе с задержкой из-за сильных дождей и шторма. Власти даже выпустили распоряжение о закрытии школ в связи с непогодой, а на стадионе ремонтируют поврежденную крышу.

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