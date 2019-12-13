16-й тур чемпионата Италии по футболу: расписание, прогнозы, результаты, таблица

Матчи на Апеннинах будут проходить в субботу, воскресенье и понедельник

"Кальяри" и "Лацио" сыграют в понедельник

Очередной тур итальянской серии А растянется на три дня: с субботы по понедельник. Самый интригующий поединок, пожалуй, состоится в последний день тура, когда на Сардинии встретятся третья и четвертая команда турнира: "Кальяри" примет "Лацио". Вспомним, чем завершился в минувшие выходные 15-й тур чемпионата Италии.

Чемпионат Италии, 16-й тур

Суббота, 14 декабря

16:00 "Брешия" – "Лечче"

Букмекеры: 2.00 – 3.85 – 3.60

19:00 "Наполи" – "Парма", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.33 – 5.80 – 9.10

21:45 "Дженоа" – "Сампдория", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.70 – 3.25 – 2.75

Воскресенье, 15 декабря

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13:30 "Верона" – "Торино", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.75 – 3.20 – 2.80

16:00 "Болонья" – "Аталанта", ТВ: "Футбол 2" (1:55, 16.12)

Букмекеры: 3.75 – 3.95 – 1.95

16:00 "Ювентус" – "Удинезе", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.23 – 6.60 – 13.50

16:00 "Милан" – "Сассуоло"

Букмекеры: 1.57 – 4.50 – 5.60

19:00 "Рома" – "СПАЛ"

Букмекеры: 1.32 – 5.60 – 10.00

21:45 "Фиорентина" – "Интер", ТВ: "Футбол 1" (23:30)

Букмекеры: 3.60 – 3.55 – 2.10

Понедельник, 16 декабря

21:45 "Кальяри" –"Лацио", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 4.00 – 4.10 – 1.85

Трансляции матчей чемпионата Италии – на oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица серии А перед 16-м туром

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ИНТЕР 15 12 2 1 31-13 38 2 ЮВЕНТУС 15 11 3 1 26-15 36 3 ЛАЦИО 15 10 3 2 36-15 33 4 КАЛЬЯРИ 15 8 5 2 31-19 29 5 РОМА 15 8 5 2 26-15 29 6 АТАЛАНТА 15 8 4 3 37-23 28 7 НАПОЛИ 15 5 6 4 24-19 21 8 ПАРМА 15 6 3 6 21-18 21 9 ТОРИНО 15 6 2 7 18-21 20 10 МИЛАН 15 6 2 7 16-19 20 11 ВЕРОНА 15 5 3 7 14-17 18 12 БОЛОНЬЯ 15 4 4 7 22-26 16 13 ФИОРЕНТИНА 15 4 4 7 19-23 16 14 САССУОЛО 14 4 3 7 26-27 15 15 ЛЕЧЧЕ 15 3 6 6 20-29 15 16 УДИНЕЗЕ 15 4 3 8 10-24 15 17 САМПДОРИЯ 15 3 3 9 12-25 12 18 ДЖЕНОА 15 2 5 8 17-30 11 19 БРЕШИА 14 3 1 10 11-26 10 20 СПАЛ 15 2 3 10 9-22 9

Смотрите, как "Ювентус" среди недели обыграл в Германии "Байер"

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