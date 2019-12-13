16-й тур чемпионата Италии по футболу: расписание, прогнозы, результаты, таблица

Очередной тур итальянской серии А растянется на три дня: с субботы по понедельник. Самый интригующий поединок, пожалуй, состоится в последний день тура, когда на Сардинии встретятся третья и четвертая команда турнира: "Кальяри" примет "Лацио". Вспомним, чем завершился в минувшие выходные 15-й тур чемпионата Италии.
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Чемпионат Италии, 16-й тур
Суббота, 14 декабря
16:00 "Брешия" – "Лечче"
Букмекеры: 2.00 – 3.85 – 3.60
19:00 "Наполи" – "Парма", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.33 – 5.80 – 9.10
21:45 "Дженоа" – "Сампдория", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.70 – 3.25 – 2.75
Воскресенье, 15 декабря
13:30 "Верона" – "Торино", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.75 – 3.20 – 2.80
16:00 "Болонья" – "Аталанта", ТВ: "Футбол 2" (1:55, 16.12)
Букмекеры: 3.75 – 3.95 – 1.95
16:00 "Ювентус" – "Удинезе", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.23 – 6.60 – 13.50
16:00 "Милан" – "Сассуоло"
Букмекеры: 1.57 – 4.50 – 5.60
19:00 "Рома" – "СПАЛ"
Букмекеры: 1.32 – 5.60 – 10.00
21:45 "Фиорентина" – "Интер", ТВ: "Футбол 1" (23:30)
Букмекеры: 3.60 – 3.55 – 2.10
Понедельник, 16 декабря
21:45 "Кальяри" –"Лацио", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 4.00 – 4.10 – 1.85
Трансляции матчей чемпионата Италии – на oll.tv (по подписке)
Турнирная таблица серии А перед 16-м туром
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ИНТЕР
|15
|12
|2
|1
|31-13
|38
|2
|ЮВЕНТУС
|15
|11
|3
|1
|26-15
|36
|3
|ЛАЦИО
|15
|10
|3
|2
|36-15
|33
|4
|КАЛЬЯРИ
|15
|8
|5
|2
|31-19
|29
|5
|РОМА
|15
|8
|5
|2
|26-15
|29
|6
|АТАЛАНТА
|15
|8
|4
|3
|37-23
|28
|7
|НАПОЛИ
|15
|5
|6
|4
|24-19
|21
|8
|ПАРМА
|15
|6
|3
|6
|21-18
|21
|9
|ТОРИНО
|15
|6
|2
|7
|18-21
|20
|10
|МИЛАН
|15
|6
|2
|7
|16-19
|20
|11
|ВЕРОНА
|15
|5
|3
|7
|14-17
|18
|12
|БОЛОНЬЯ
|15
|4
|4
|7
|22-26
|16
|13
|ФИОРЕНТИНА
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|14
|САССУОЛО
|14
|4
|3
|7
|26-27
|15
|15
|ЛЕЧЧЕ
|15
|3
|6
|6
|20-29
|15
|16
|УДИНЕЗЕ
|15
|4
|3
|8
|10-24
|15
|17
|САМПДОРИЯ
|15
|3
|3
|9
|12-25
|12
|18
|ДЖЕНОА
|15
|2
|5
|8
|17-30
|11
|19
|БРЕШИА
|14
|3
|1
|10
|11-26
|10
|20
|СПАЛ
|15
|2
|3
|10
|9-22
|9
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