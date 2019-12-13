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16-й тур чемпионата Италии по футболу: расписание, прогнозы, результаты, таблица

13 декабря, 23:36

Матчи на Апеннинах будут проходить в субботу, воскресенье и понедельник

"Кальяри" и "Лацио" сыграют в понедельник

"Кальяри" и "Лацио" сыграют в понедельник

Очередной тур итальянской серии А растянется на три дня: с субботы по понедельник. Самый интригующий поединок, пожалуй, состоится в последний день тура, когда на Сардинии встретятся третья и четвертая команда турнира: "Кальяри" примет "Лацио". Вспомним, чем завершился в минувшие выходные 15-й тур чемпионата Италии.

Чемпионат Италии, 16-й тур

Суббота, 14 декабря

16:00 "Брешия" – "Лечче"
Букмекеры: 2.00 – 3.85 – 3.60

19:00 "Наполи" – "Парма", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.33 – 5.80 – 9.10

21:45 "Дженоа" – "Сампдория", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.70 – 3.25 – 2.75

Воскресенье, 15 декабря

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13:30 "Верона" – "Торино", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.75 – 3.20 – 2.80

16:00 "Болонья" – "Аталанта", ТВ: "Футбол 2" (1:55, 16.12)
Букмекеры: 3.75 – 3.95 – 1.95

16:00 "Ювентус" – "Удинезе", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.23 – 6.60 – 13.50

16:00 "Милан" – "Сассуоло"
Букмекеры: 1.57 – 4.50 – 5.60

В тренде
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19:00 "Рома" – "СПАЛ"
Букмекеры: 1.32 – 5.60 – 10.00

21:45 "Фиорентина" – "Интер", ТВ: "Футбол 1" (23:30)
Букмекеры: 3.60 – 3.55 – 2.10

Понедельник, 16 декабря

21:45 "Кальяри" –"Лацио", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 4.00 – 4.10 – 1.85

Трансляции матчей чемпионата Италии – на oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица серии А перед 16-м туром

МКлубИВНПМячиОчки
1ИНТЕР15122131-1338
2ЮВЕНТУС15113126-1536
3ЛАЦИО15103236-1533
4КАЛЬЯРИ1585231-1929
5РОМА1585226-1529
6АТАЛАНТА1584337-2328
7НАПОЛИ1556424-1921
8ПАРМА1563621-1821
9ТОРИНО1562718-2120
10МИЛАН1562716-1920
11ВЕРОНА1553714-1718
12БОЛОНЬЯ1544722-2616
13ФИОРЕНТИНА1544719-2316
14САССУОЛО1443726-2715
15ЛЕЧЧЕ1536620-2915
16УДИНЕЗЕ1543810-2415
17САМПДОРИЯ1533912-2512
18ДЖЕНОА1525817-3011
19БРЕШИА14311011-2610
20СПАЛ1523109-229

Смотрите, как "Ювентус" среди недели обыграл в Германии "Байер"

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