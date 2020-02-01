Главный тренер "Ливерпуля" не уверен в дальнейшем будущем своей звезды

Клопп пока без понятия о том, останется ли в клубе Салах

Клопп и Салах. "Ливерпуль" в этом сезоне в чемпионате Англии еще не проигрывал / Фото: Reuters

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о будущем нападающего команды Мохамеда Салаха. Кстати, на нашем сайте будет доступен онлайн матча "Ливерпуль" – "Саутгемптон".

"Я думаю, что он будет с нами, а что, вы слышали что-то другое? Как вы можете видеть, что ему не хватает голода в "Ливерпуле"? Мне кажется, что он действительно привязан к "Ливерпулю", если честно. Я без понятия, но вы можете задать мне точно такой же вопрос про всех остальных игроков, и я тоже не буду знать ответ. Я не думал об этом, пока вы меня не спросили. До тех пор, пока я ничего такого не слышал и не спрашивал игроков, что они думают о ближайших сезонах, я думаю, что все выглядит так, как будто Салах останется", – отметил Клопп.

В этом сезоне Салах провел за "Ливерпуль" 21 матч в АПЛ, забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач.

Также мы рассказывали о том, сможет ли "Ливерпуль" продлить свою невероятную серию без поражений – котировки на матч "Ливерпуль" – "Саутгемптон".

Отметим, что "Ливерпуль" продолжает борьбу в самом престижном клубном турнире. По результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов лидер Премьер-лиги сыграет с мадридским "Атлетико". В последнем туре группового этапа "Ливерпуль" на выезде обыграл австрийский "Зальцбург". Смотрите все голы того матча:

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