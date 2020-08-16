Главный тренер "Шахтера" не бреется перед полуфиналом Лиги Европы с "Интером": названа причина

Наставник "горняков" Луиш Каштру уверяет, что это не связано с суевериями: "Просто забыл бритву в Киеве"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги Европы против "Интера", который состоится в понедельник, 17 августа, в Дюссельдорфе. В частности, наставник дончан рассказал, почему не бреется перед поединком с итальянцами. Напомним, другую полуфинальную пару составили гранды Испании и Англии. Смотреть "Севилья" – "Манчестер Юнайтед" онлайн можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

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- Мистер Каштру, что чувствуете перед полуфиналом: волнение, спокойствие или воодушевление?

- Абсолютно спокойно подхожу к матчу. Мы прекрасно понимаем, что это просто еще одна игра. Конечно, подходим к ней серьезно, как и всегда, как и к любой другой. И с огромным желанием пройти в финал. Знаем, что предстоит поединок с очень сильной командой – и это неудивительно.

У Конте интереснейшая динамика, сложная и в атаке, и в обороне, и в переходах между фазами, и в тактических схемах. Мы к этому подготовлены. Повторюсь: предстоит очень трудная игра. "Интер" также, думаю, встретится в понедельник со сложностями

Спокойствие – это наша ДНК, наша составляющая. Часто, когда речь идет о ДНК клубов, говорят о стиле игры, о том, что команда демонстрирует на поле. Но не только: за его пределами это спокойствие, уверенность, которую мы несем с собой, что также является нашей составляющей.

- Вы согласны, что и "Шахтер", и "Интер" – это команды, в игре которых не может быть сюрпризов для соперников? И там и там работают автоматизмы, все отточено до мелочей.

- Да, это правда. Но не только с "Шахтером" и "Интером". Все команды не уходят далеко от своей ДНК и стиля игры. Иногда немного уходишь от своих принципов, чтобы показать новое, в особенности это связано с атакующим процессом, где можно проявить креативность в последней трети, заблокировать соперника и благодаря этому провести какую-то новую атаку. Однако вы абсолютно правы: обе команды прекрасно знают друг друга, изучили своего соперника. Будет интересная игра.

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- Вы не брились перед матчем с "Базелем" и сейчас. Это специально?

- Нет, я просто забыл бритву в Киеве, а здесь нам нельзя покидать гостиницу. Потом побреюсь.

- "Рома" довольно успешно играла с "Интером" в чемпионате Италии – 0:0 и 2:2. Делился ли с вами работающей в "Роме" экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека какой-то информацией или советом?

- Нет-нет, мы не делились друг с другом информацией касательно матчей с "Интером". Мы не говорили, – резюмировал Каштру, которого цитирует официальный сайт "Шахтера".

Реклама Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Ранее лидер дончан рассказал, каким образом "Шахтер" намерен обыграть "Интер". По словам полузащитника Алана Патрика, "горняки" не собираются подстраиваться под звездных соперников и постараются навязать им свой стиль.

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