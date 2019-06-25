"Шахтер" по-новому: в донецкой команде сравнили тренировки Луиша Каштру и Паулу Фонсеки
Защитник "горняков" Сергей Кривцов рассказал, чем отличаются занятия под руководством нового наставника команды
Центральный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал, как проводит тренировки новый наставник "горняков" Луиш Каштру. Также Кривцов сравнил занятия Каштру с теми, что были при предыдущем коуче – Паулу Фонсеке. Напомним, накануне чемпионы Украины начали свой первый сбор в немецком Грассау, который продлится до 30 июня. А дебютный спарринг дончане проведут уже 26 июня – их соперником будет болгарский "Лудогорец".
Расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги
"Впечатления от тренировок самые позитивные. Луиш Каштру прививает атакующий футбол, любит играть в быстрый пас, поэтому занятия получаются интересными, интенсивными, со множеством новых упражнений, – рассказал Сергей Кривцов. – Всем нравится атмосфера на тренировках. Если раньше были физические и беговые упражнения, то сейчас работа проходит с мячами, однако, повторюсь, очень интенсивно. Что касается погоды, то здесь хоть и жарко, но посвежее, чем в Киеве. Все понимают, что нужно хорошо потрудиться на сборах, чтобы в полной готовности войти в сезон".
Как мы сообщали ранее, "Шахтер" взял в Германию двух чемпионов мира U-20 Валерия Бондаря и Даниила Сикана. А в целом, состав "оранжево-черных" на сборах насчитывает 28 футболистов.
Напомним, параллельно "Шахтер" занимается организацией прощального матча для Дарио Срны. "Пока идет работа над форматом, и мы продумываем как будет проходить прощальный матч Дарио. Когда нам станет известно о том, как мы это сделаем, мы обязательно сообщим подробности", – сказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.
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