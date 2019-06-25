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"Шахтер" по-новому: в донецкой команде сравнили тренировки Луиша Каштру и Паулу Фонсеки

25 июня, 16:20

Защитник "горняков" Сергей Кривцов рассказал, чем отличаются занятия под руководством нового наставника команды

Тренер "горняков" Луиш Каштру
Тренер "горняков" Луиш Каштру. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Центральный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал, как проводит тренировки новый наставник "горняков" Луиш Каштру. Также Кривцов сравнил занятия Каштру с теми, что были при предыдущем коуче – Паулу Фонсеке. Напомним, накануне чемпионы Украины начали свой первый сбор в немецком Грассау, который продлится до 30 июня. А дебютный спарринг дончане проведут уже 26 июня – их соперником будет болгарский "Лудогорец".

Расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги

"Впечатления от тренировок самые позитивные. Луиш Каштру прививает атакующий футбол, любит играть в быстрый пас, поэтому занятия получаются интересными, интенсивными, со множеством новых упражнений, – рассказал Сергей Кривцов. – Всем нравится атмосфера на тренировках. Если раньше были физические и беговые упражнения, то сейчас работа проходит с мячами, однако, повторюсь, очень интенсивно. Что касается погоды, то здесь хоть и жарко, но посвежее, чем в Киеве. Все понимают, что нужно хорошо потрудиться на сборах, чтобы в полной готовности войти в сезон".


Как мы сообщали ранее, "Шахтер" взял в Германию двух чемпионов мира U-20 Валерия Бондаря и Даниила Сикана. А в целом, состав "оранжево-черных" на сборах насчитывает 28 футболистов.

Напомним, параллельно "Шахтер" занимается организацией прощального матча для Дарио Срны. "Пока идет работа над форматом, и мы продумываем как будет проходить прощальный матч Дарио. Когда нам станет известно о том, как мы это сделаем, мы обязательно сообщим подробности", – сказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.

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Тег Шахтер Донецк, Сергей Кривцов, Луиш Каштру

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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