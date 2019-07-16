Руслан Малиновский стал третьим в списке самых дорогих трансферов украинских футболистов
"Аталанта" наконец-то завершила многострадальный переход украинского полузащитника
Украинский полузащитник Руслан Малиновский официально перешел в итальянскую "Аталанту". Трансфер Малиновского стал третьим в списке самых дорогих украинских переходов в истории. Он уступает только Андрею Шевченко, за которого "Челси" в 2006 году выложил 43,88 миллиона евро, а также Андрею Ярмоленко, который обошелся "Вест Хэму" в 20 млн евро. Напомним, "Аталанта" заплатила бельгийскому "Генку" за 26-летнего украинца 13,7 млн евро.
Топ-5 самых дорогих трансферов украинских футболистов:
- 1. Андрей Шевченко ("Милан" – "Челси", 2006) – 43,88 млн евро
- 2. Андрей Ярмоленко ("Боруссия" Д – "Вест Хэм", 2018) – 20
- 3. Руслан Малиновский ("Генк" – "Аталанта", 2019) – 13,7
- 4. Евгений Коноплянка ("Севилья" – "Шальке", 2017) – 12,5
- 5. Анатолий Тимощук ("Зенит" – "Бавария", 2009) – 11
В прошлом сезоне "Аталанта" заняла третье место в чемпионате Италии. Контракт с Малиновским рассчитан на пять лет. На сайте "Аталанты" особо отмечают такие качества украинского футболиста, как скорость, последний пас и "убийственный" удар с левой ноги.
Ранее мы писали, что Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. Экс-тренер "Шахтера" заявил, что украинец из "Генка" станет отличной покупкой для "Аталанты". "По сравнению с тем, когда он был ребенком, он сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский", - отметил Луческу.
Три позиции для Малиновского: что нужно сделать украинцу, чтобы стать игроком основы "Аталанты"
Видео гола Малиновского на "Генк":
Как Малиновский забивает за сборную Украины:
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