Гол в стиле кунг-фу и сальто победителя: как "Арсенал" обыграл дома "Эвертон" 3:2

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Арсенал" добыл третью кряду победу, в голевой перестрелке с пятью мячами одолев на своем поле "Эвертон" – 3:2. Напомним, что в то время, как "канониры" обыгрывали "ирисок", экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ужинал с Элиной Свитолиной.
Победе "Арсенала" над "Эвертоном" не помешали ни пропущенный хозяевами уже на первой минуте гол отКалверта-Льюина, ни мяч, забитый в стиле кунг-фу аккурат в раздевалку игроком гостей Ришарлисоном. Дубль форварда "канониров" Обамеянга, отметившего свои точные удары шикарными сальто, оставил "Эвертон" ни с чем.
Арсенал- Эвертон – 3:2
Голы: Нкетиа, 27, Обамеянг, 33, 46 – Калверт-Льюин, 1, Ришарлисон, 45+4
Арсенал: Лено – Бельерин, Мустафи, Давид Луис, Колашинац (Сака, 18) – Себальос (Торрейра, 76), Джака – Пепе, Озил (Гендузи, 82), Обамеянг – Нкетиа
Эвертон: Пикфорд – Сидибе, Мина, Холгейт, Бейнс – Делф (Кен, 82), Шнейдерлен (Гомеш, 59) – Ришарлисон, Сигурдссон, Ивоби (Бернард, 60) – Калверт-Льиюн
Предупреждения:Шнейдерлен, Ришарлисон, Сигурдссон, Гомеш
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Отметим возвращение в строй у "Эвертона" португальского полузащитника Андре Гомеша, который вышел на поле на 59-й минуте игры с "Арсеналом", заменив Моргана Шнейдерлина. Этот матч стал первым для игрока за последние четыре месяца. Напомним, в матче 11-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:1) Гомеш получил жуткий перелом голеностопа со смещением в результате контакта с нападающим "шпор" Сон Хын Мином.
Турнирная таблица чемпионата Англии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|26
|25
|1
|0
|61-15
|76
|2
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|27
|18
|3
|6
|68-29
|57
|3
|ЛЕСТЕР
|27
|15
|5
|7
|54-27
|50
|4
|ЧЕЛСИ
|27
|13
|5
|9
|45-37
|44
|5
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|27
|11
|8
|8
|41-29
|41
|6
|ТОТТЕНХЭМ
|27
|11
|7
|9
|44-36
|40
|7
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|27
|10
|10
|7
|29-25
|40
|8
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|27
|9
|12
|6
|38-32
|39
|9
|АРСЕНАЛ
|27
|8
|13
|6
|39-36
|37
|10
|БЕРНЛИ
|27
|11
|4
|12
|33-39
|37
|11
|ЭВЕРТОН
|27
|10
|6
|11
|36-41
|36
|12
|САУТГЕМПТОН
|27
|10
|4
|13
|34-48
|34
|13
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|27
|8
|9
|10
|24-32
|33
|14
|НЬЮКАСЛ
|27
|8
|7
|12
|24-41
|31
|15
|БРАЙТОН
|27
|6
|10
|11
|32-39
|28
|16
|БОРНМУТ
|27
|7
|5
|15
|26-43
|26
|17
|АСТОН ВИЛЛА
|27
|7
|4
|16
|34-52
|25
|18
|ВЕСТ ХЭМ
|26
|6
|6
|14
|30-45
|24
|19
|УОТФОРД
|27
|5
|9
|13
|24-43
|24
|20
|НОРВИЧ
|27
|4
|6
|17
|24-51
|18
Смотрите, как "Арсенал" обыгрывал в Лиге Европы "Олимпиакос"
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