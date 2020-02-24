Гол в стиле кунг-фу и сальто победителя: как "Арсенал" обыграл дома "Эвертон" 3:2

"Канониры" добыли третью кряду победу, пока их бывший главный тренер ужинал со Свитолиной

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Арсенал" добыл третью кряду победу, в голевой перестрелке с пятью мячами одолев на своем поле "Эвертон" – 3:2. Напомним, что в то время, как "канониры" обыгрывали "ирисок", экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ужинал с Элиной Свитолиной.

Победе "Арсенала" над "Эвертоном" не помешали ни пропущенный хозяевами уже на первой минуте гол отКалверта-Льюина, ни мяч, забитый в стиле кунг-фу аккурат в раздевалку игроком гостей Ришарлисоном. Дубль форварда "канониров" Обамеянга, отметившего свои точные удары шикарными сальто, оставил "Эвертон" ни с чем.

Арсенал- Эвертон – 3:2

Голы: Нкетиа, 27, Обамеянг, 33, 46 – Калверт-Льюин, 1, Ришарлисон, 45+4

Арсенал: Лено – Бельерин, Мустафи, Давид Луис, Колашинац (Сака, 18) – Себальос (Торрейра, 76), Джака – Пепе, Озил (Гендузи, 82), Обамеянг – Нкетиа

Эвертон: Пикфорд – Сидибе, Мина, Холгейт, Бейнс – Делф (Кен, 82), Шнейдерлен (Гомеш, 59) – Ришарлисон, Сигурдссон, Ивоби (Бернард, 60) – Калверт-Льиюн

Предупреждения:Шнейдерлен, Ришарлисон, Сигурдссон, Гомеш

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Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото: Reuters

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Отметим возвращение в строй у "Эвертона" португальского полузащитника Андре Гомеша, который вышел на поле на 59-й минуте игры с "Арсеналом", заменив Моргана Шнейдерлина. Этот матч стал первым для игрока за последние четыре месяца. Напомним, в матче 11-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:1) Гомеш получил жуткий перелом голеностопа со смещением в результате контакта с нападающим "шпор" Сон Хын Мином.

Турнирная таблица чемпионата Англии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 26 25 1 0 61-15 76 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 27 18 3 6 68-29 57 3 ЛЕСТЕР 27 15 5 7 54-27 50 4 ЧЕЛСИ 27 13 5 9 45-37 44 5 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 27 11 8 8 41-29 41 6 ТОТТЕНХЭМ 27 11 7 9 44-36 40 7 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 27 10 10 7 29-25 40 8 ВУЛВЕРХЭМПТОН 27 9 12 6 38-32 39 9 АРСЕНАЛ 27 8 13 6 39-36 37 10 БЕРНЛИ 27 11 4 12 33-39 37 11 ЭВЕРТОН 27 10 6 11 36-41 36 12 САУТГЕМПТОН 27 10 4 13 34-48 34 13 КРИСТАЛ ПЭЛАС 27 8 9 10 24-32 33 14 НЬЮКАСЛ 27 8 7 12 24-41 31 15 БРАЙТОН 27 6 10 11 32-39 28 16 БОРНМУТ 27 7 5 15 26-43 26 17 АСТОН ВИЛЛА 27 7 4 16 34-52 25 18 ВЕСТ ХЭМ 26 6 6 14 30-45 24 19 УОТФОРД 27 5 9 13 24-43 24 20 НОРВИЧ 27 4 6 17 24-51 18

Смотрите, как "Арсенал" обыгрывал в Лиге Европы "Олимпиакос"

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