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Гол в стиле кунг-фу и сальто победителя: как "Арсенал" обыграл дома "Эвертон" 3:2

24 февраля, 08:20

"Канониры" добыли третью кряду победу, пока их бывший главный тренер ужинал со Свитолиной

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Арсенал" добыл третью кряду победу, в голевой перестрелке с пятью мячами одолев на своем поле "Эвертон" – 3:2. Напомним, что в то время, как "канониры" обыгрывали "ирисок", экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ужинал с Элиной Свитолиной.

Победе "Арсенала" над "Эвертоном" не помешали ни пропущенный хозяевами уже на первой минуте гол отКалверта-Льюина, ни мяч, забитый в стиле кунг-фу аккурат в раздевалку игроком гостей Ришарлисоном. Дубль форварда "канониров" Обамеянга, отметившего свои точные удары шикарными сальто, оставил "Эвертон" ни с чем.

Арсенал- Эвертон – 3:2
Голы: Нкетиа, 27, Обамеянг, 33, 46 – Калверт-Льюин, 1, Ришарлисон, 45+4
Арсенал: Лено – Бельерин, Мустафи, Давид Луис, Колашинац (Сака, 18) – Себальос (Торрейра, 76), Джака – Пепе, Озил (Гендузи, 82), Обамеянг – Нкетиа
Эвертон: Пикфорд – Сидибе, Мина, Холгейт, Бейнс – Делф (Кен, 82), Шнейдерлен (Гомеш, 59) – Ришарлисон, Сигурдссон, Ивоби (Бернард, 60) – Калверт-Льиюн
Предупреждения:Шнейдерлен, Ришарлисон, Сигурдссон, Гомеш

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Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото: Reuters

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Отметим возвращение в строй у "Эвертона" португальского полузащитника Андре Гомеша, который вышел на поле на 59-й минуте игры с "Арсеналом", заменив Моргана Шнейдерлина. Этот матч стал первым для игрока за последние четыре месяца. Напомним, в матче 11-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:1) Гомеш получил жуткий перелом голеностопа со смещением в результате контакта с нападающим "шпор" Сон Хын Мином.

Турнирная таблица чемпионата Англии

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ26251061-1576
2МАНЧЕСТЕР СИТИ27183668-2957
3ЛЕСТЕР27155754-2750
4ЧЕЛСИ27135945-3744
5МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД27118841-2941
6ТОТТЕНХЭМ27117944-3640
7ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД271010729-2540
8ВУЛВЕРХЭМПТОН27912638-3239
9АРСЕНАЛ27813639-3637
10БЕРНЛИ271141233-3937
11ЭВЕРТОН271061136-4136
12САУТГЕМПТОН271041334-4834
13КРИСТАЛ ПЭЛАС27891024-3233
14НЬЮКАСЛ27871224-4131
15БРАЙТОН276101132-3928
16БОРНМУТ27751526-4326
17АСТОН ВИЛЛА27741634-5225
18ВЕСТ ХЭМ26661430-4524
19УОТФОРД27591324-4324
20НОРВИЧ27461724-5118

Смотрите, как "Арсенал" обыгрывал в Лиге Европы "Олимпиакос"

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видео голов чемпионат Англии Арсенал Лондон Эвертон Андре Гомеш

Источник: Сегодня|Спорт

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