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Расстрелял "канареек": Ярмоленко признан автором лучшего гола "Вест Хэма" в августе

12 сентября, 20:01

Мяч, забитый украинским вингером шикарным ударом слету, поразил фанатов "молотобойцев"

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

Гол Андрея Ярмоленко в ворота "Норвича" (2:0), забитый украинским вингером в последний день лета, выиграл голосование болельщиков "Вест Хэма" в номинации "Лучший мяч команды в августе". 

Напомним, на 56-й минуте поединка мяч отскочил к украинцу на краю чужой штрафной площади, после чего Ярмоленко слету с левой ноги пробил под перекладину "канареек", установив окончательный счет в матче. Это был первый гол Андрея после сложной травмы, которая почти на весь прошлый сезон вывела его из игры.

"История. Гол. Празднование. Мог быть только один победитель в номинации "Гол месяца" в августе", – гласит сегодняшнее сообщение в Twitter "Вест Хэма". 

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Интересно, что буквально перед признанием автором лучшего гола "Вест Хэма" в августе, Ярмоленко потерял статус самого дорого украинского футболиста, который ранее делил с Зинченко и Цыганковым.  Стоило Зинченко в течение трех дней поразить ворота сборных Литвы и Нигерии, как Transfermarkt присвоил Александру ценник в 30 миллионов евро. Следовательно, игрок "МанСити" стал на 10 миллионов дороже Ярмоленко и Цыганкова, оценочная стоимость которых осталась на прежнем уровне – 20 млн евро.

Ярмоленко разгромлен соотечественником

Ярмоленко разгромлен соотечественником / Фото: Getty Images

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Также мы рассказывали, что деньги за Ярмоленко и Зинченко попали в уникальный рейтинг в истории футбола. Международный центр спортивных исследований опубликовал результаты анализа трансферной деятельности клубов ТОП-5 чемпионатов Европы. Оказалось, клуб Зинченко "МанСити" на свой нынешний состав потратил свыше миллиарда евро. "Вест Хэм" Ярмоленко в этом списке занял 21-ю строчку.

Смотрите, как Ярмоленко в последний раз забивал за сборную Украины

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гол чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм

Источник: Сегодня|Спорт

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