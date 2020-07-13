Голая блондинка в плену цветов: какой же красотке дал от себя уйти самый забивной динамовец!

20-летний футболист Владислав Супряга и его бывшая девушка – модель и журналистка Даша Савина – продолжают зажигать в унисон. Нападающий "Днепра-1", права на которого принадлежат киевскому "Динамо", на выходных помог своей команде совершить невероятный камбек в матче со "Львовом" (3:2), забив сразу два мяча. Между тем его экс-возлюбленная поразила поклонников в Instagram очередной чувственной фотосессией, во время которой девушка полностью оголилась, соблазнительно прикрыв свои прелести цветами.

Реклама

Реклама

О том, что Владислав Супряга и Даша Савина уже не вместе, публике стало известно месяц назад. "Мы не остались врагами, у нас нет никакой агрессии друг к другу. Просто на каком-то этапе отношения перестали развиваться", – рассказала девушка.

Владислав Супряга и Даша Савина / Фото: Instagram

Читайте также: "Жара" от Алины в бикини: жена полузащитника "Динамо" показала, какая она "сексуальная кошечка"

Напомним, Владислав Супряга, чье сердце до недавних пор принадлежало очаровательной блондинке Даше Савиной, стал героем финала молодежного чемпионата мира-2019. В "золотом" поединке с Южной Кореей (3:1) нападающий оформил дубль. Не зря некоторое время назад его называли "новым Шевченко". А в нынешнем чемпионате Украины на его счету 12 голов – лучший показатель среди нападающих, принадлежащих киевскому "Динамо"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама