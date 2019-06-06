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Голландия – Англия: появились стартовые составы команд

6 июня, 21:10

Сегодня определится второй финалист Лиги наций

Болельщик сборной Голландии
Болельщик сборной Голландии. Фото: AFP

В четверг, 6 июня, в Лиге наций УЕФА будет сыгран второй полуфинал. В португальском городе Гимарайнш встречаются сборные Голландии и Англии. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени. Команды уже назвали стартовый состав на матч.

Онлайн полуфинала Лиги наций Голландия – Англия

Стартовые составы
 

  • Сборная Англии: Пикфорд, Уокер, Чилвелл, Стоунс, Магуайр, Стерлинг, Санчо, Райс, Делф, Баркли, Рашфорд.
  • Сборная Голландии: Силлессен, Блинд, Дюмфрис, ван Дейк, де Лигт, Ф. де Йонг, Де Рон, Вейналдум, Бабель, Бергвейн, Депай. 

Букмекеры о матче. В конторах фаворит полуфинала британцы. Коэффициент на победу Англии в основное время – 2.40, на ничью – 3.25, на победу Голландии – 2.90. Котировки на выход в финал: Англия – 1,65, Голландия – 2.10.

Если в основное время будет зафиксирована ничья, судья добавит 30 минут дополнительного времени, где у команд будет четвертая замена. Если победитель не определится, команды проведут серию 11-метровых. Во всех матчах используется компьютерная система определения взятия ворот. Также стало известно, что в матчах Лиги наций будут использовать VAR.

Вчера первым финалистом стала сборная Португалии, которая обыграла Швейцарию – 3:1, хет-триком отметился Криштиану Роналду.

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Тег сборная Англии, сборная Голландии, Лига наций УЕФА

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Сегодня|Спорт

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