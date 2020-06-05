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Гвардиола против "Арсенала" и встреча Моуринью и МЮ: появилось расписание чемпионата Англии после карантина

5 июня, 09:58

Елена Павлова Елена Павлова

Из-за угрозы коронавируса зрителей на матчах не будет

Чемпионат Англии по футболу возвращается уже менее чем, через две недели. Первые поединки английской Премьер-лиги после ее возобновления пройдут в среду, 17 июня. Телеканалы провели переговоры с командами и определились с приблизительным расписанием матчей турнира. Время еще может изменятся. Также английский клуб предлагает ввести девять замен после карантина, но остановились на пяти.

17 июня в Англии проведут два перенесенных поединка 28-го тура. И сходу мы увидим напряженное сражение "Манчестер Сити" – "Арсенал" и "Астон Вилла" – "Шеффилд Юнайтед". После этого у всех клубов будет по 29 матчей. А уже 30-й тур АПЛ стартует 19 июня, но из-за угрозы коронавируса зрителей на матчах не будет. Тут стоит обратить внимание на поединки "Тоттенхэм" – МЮ и встречу Моуринью с бывшей командой, а также на дерби Ливерпуля.

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Расписание на сегодняшний день
Среда, 17 июня
20:00 "Астон Вилла" – "Шеффилд Юнайтед"
22:00 "Манчестер Сити" – "Арсенал"

/ Фото: Reuters

Пятница, 19 июня
20:00 "Норвич" – "Саутгемптон"
22:00 "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"

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Суббота, 20 июня
14:30 "Уотфорд" – "Лестер"
17:00 "Брайтон" – "Арсенал"
19:30 "Вест Хэм" – "Вулверхэмптон"
21:45 "Борнмут" – "Кристал Пэлас"

Воскресенье, 21 июня
16:00 "Ньюкасл" – "Шеффилд Юнайтед"
18:30 "Астон Вилла" – "Челси"
21:00 "Эвертон" – "Ливерпуль"

Понедельник, 22 июня
22:00 "Манчестер Сити" – "Бернли"

Вторник, 23 июня
20:00 "Саутгемптон" – "Арсенал"
22:15 "Тоттенхэм" – "Вест Хэм"

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Ранее мы сообщали, что Английская Премьер-лига берется за матчи: уже разрешили играть "товарняки".

На данный момент в АПЛ лидирует "Ливерпуль" с отрывом в 25 очков от "Манчестер Сити".

Смотрите, как "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала

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Источник: independent

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